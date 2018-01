Zweites Treffen der Gocher Wagenbauer

Das neue Gocher Prinzenpaar ist inthronisiert, Carsten I. und Christine I. haben die Herrschaft über die Gocher Narren übernommen. Die Session hat Fahrt aufgenommen.

Damit am Rosenmontag auch alle Gruppen und Vereine mit ihren Wagen, Tanzgarden und Fußgruppen gut informiert und aufgestellt sind, findet die zweite Besprechung zum Rosenmontagszug statt.

Alle Gruppierungen, die sich am Rosenmontagszug beteiligen möchten, sind zu dieser Besprechung am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr ins Hotel Litjes eingeladen. Also in die Narrenburg des amtierenden Prinzenpaares aus den Reihen der Karnevalsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Goch.

Das Festkomitee Gocher Karneval (RZK) lädt zur Besprechung ein und bittet alle Interessenten möglichst kurzfristig ihre Anmeldungen einzureichen, damit der Zug rechtzeitig geplant werden kann. Anmeldeformulare können im Internet auf der Seite des RZK heruntergeladen werden (www.rzk-goch.de) oder am Abend noch vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden. Es wird eine Änderung des Zugweges geben.

(RP)