Widder 21.3. - 20.4.

In einer beruflichen Sache sollten Sie unbedingt am Ball bleiben. Der Aufwand lohnt sich in jedem Fall. Sie profitieren von den kosmischen Erfolgsenergien.

Stier 21.4. - 20.5.

Beruflich basteln Sie intensiv an Ihrer Karriere. Durch eine kleine Durststrecke am Nachmittag lassen Sie sich nicht entmutigen und geben trotzdem Vollgas.

Zwillinge 21.5. - 21.6.

Ein Tag, der vorwiegend Angenehmes bringt, steht Ihnen bevor. Sie verbringen fröhliche Stunden mit netten Leuten.

Krebs 22.6. - 22.7.

Wer ständig jedes Wort im Mund umdreht und alles dreimal hinterfragt, wird selten das erreichen, was man "innere Gelassenheit" nennt.

Löwe 23.7. - 23.8.

Lassen Sie sich nicht durch unerwartete Startschwierigkeiten aus dem Gleichgewicht bringen. Stehen Sie sich selbst und vor allem anderen kulanter gegenüber.

Jungfrau 24.8. - 23.9.

Wesentliche Veränderungsvorhaben und Entscheidungen stehen unter einem guten Stern. In Ihrem Bekanntenkreis stoßen Sie auf eine aufschlussreiche Erkenntnis.

Waage 24.9. - 23.10.

Dass Sie kein Freund von Traurigkeit sind, zeigt sich heute wieder deutlich. Am liebsten würden Sie die Nacht zum Tag machen. Überanstrengen Sie sich nicht.

Skorpion 24.10. - 22.11.

Mit Ausdauer, Disziplin und Fleiß bringen Sie Ihre Projekte unter Dach und Fach. Doch vernachlässigen Sie darüber nicht Ihren Partner.

Schütze 23.11. - 21.12.

Außer einem stabilen beruflichen Fundament sind ein ruhiges Heim und Harmonie mit dem Partner die Dinge, die Ihnen momentan ganz besonders am Herzen liegen.

Steinbock 22.12. - 20.1.

Die Verwirklichung einer ausgefallenen Idee reizt Sie sehr. Das damit verbundene Risiko sollte von Ihnen aber auf keinen Fall aus den Augen gelassen werden.

Wassermann 21.1. - 19.2.

Schnelle Erfolge mit wenig Einsatz sind momentan nicht angezeigt. Beobachten Sie heute besonders aufmerksam die Entwicklung in Ihrer unmittelbaren Umgebung.

Fische 20.2. - 20.3.

Es werden neue, interessante Aufgaben an Sie herangetragen. Das ist genau das, was Ihnen viel Freude bereitet.