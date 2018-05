später lesen Teilen

Radsport: Vorjahressieger Tom Dumoulin aus den Niederlanden hat das 9,7 Kilometer lange Auftakt-Zeitfahren des 101. Giro d‘Italia in Jerusalem gewonnen und das erste Rosa Trikot übernommen. Topfavorit Chris Froome, der trotz einer drohenden Doping-Sperre am Freitag am Start stand, war beim Einfahren gestürzt und hatte sich leichte Schürfwunden zugezogen. Der umstrittene Brite verlor 37 Sekunden auf den Sunweb-Kapitän Dumoulin. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin verlor 27 Sekunden und landete auf Rang neun unmittelbar hinter seinem Landsmann Maximilian Schachmann.