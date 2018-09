später lesen Teilen

Aufstieg in die U19-Rheinlandliga: Die neu gegründete U19 der JSG Pluwig/Gusterath (bestehend aus Pluwig, Gusterath, Schöndorf, Pellingen, Franzenheim und neu Ruwertal und Gutweiler) hat am Samstag mit einem 2:0 Sieg bei der JSG Altenkirchen den Aufstieg in die Rheinlandliga über die Relegation geschafft.