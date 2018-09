später lesen Teilen

Am letzten Wochenende im Juni wird in Karthaus traditionell die Kirmes gefeiert. Auch in diesem Jahr hat die ARGE Karthäuser Kirmes, bestehend aus den ortsansässigen Vereinen Showtanzgruppe Rainbows, Karthäuser Sportfischer 1969, Kolpingsfamilie Konz-Karthaus und Musikverein Concordia Konz ein ansprechendes Programm zusammen gestellt.