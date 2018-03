Bulgarien hat unter der Devise „Einigkeit macht stark“ am 1. Januar 2018 erstmals den halbjährlich wechselnden EU-Ratsvorsitz übernommen. Das Balkanland setzt sich elf Jahre nach dem EU-Beitritt hochgesteckte Ziele: In stürmischen Zeiten will Sofia zur „Sicherheit, Stabilität und Solidarität“ in Europa beitragen. Zudem sollen die Staaten des Westbalkans eine klare Perspektive für die EU-Integration bekommen.

Der Suizid des kroatischen Kriegsverbrechers Slobodan Praljak vor dem UN-Tribunal zum früheren Jugoslawien ist nach einer internen Untersuchung des Gerichts kaum zu verhindern gewesen. Es seien keinerlei Unregelmäßigkeiten bei den Sicherheitsverfahren festgestellt worden, teilte Richter Hassan Jallow, der die Untersuchung geleitet hatte, in einer am Sonntag in Den Haag verbreiteten Erklärung mit.

In Italien und Griechenland sind im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Flüchtlinge angekommen als noch 2016. In Italien trafen nach Angaben des Innenministeriums 119 310 im Mittelmeer gerettete Menschen an den Häfen des Landes ein. 2016 waren es noch mehr als 180 000 Migranten gewesen – 34 Prozent mehr. In Griechenland fiel der Rückgang auch dank restriktiver Maßnahmen wie dem EU-Türkei-Flüchtlingspakt noch deutlicher aus. Im Jahr 2017 wurden rund 25 000 Migranten zum griechischen Festland gebracht, im selben Zeitraum setzten 24 970 Menschen von der Türkei aus zu den griechischen Inseln über.

Der frühere Linke-Vorsitzende Oskar Lafontaine (Foto: dpa) hat angesichts des schlechten Abschneidens der SPD bei der Bundestagswahl erneut zur Bildung einer linken Volkspartei aufgerufen. „Wir brauchen eine linke Sammlungsbewegung, eine Art linke Volkspartei, in der sich Linke, Teile der Grünen und der SPD zusammentun“, sagte er. Das Parteiensystem, so wie es heute bestehe, funktioniere nicht mehr: „Wir brauchen eine Neuordnung.“ Nur so könne es wieder eine linke Machtoption geben.

Der Schweizer Innenminister Alain Berset (45) hat sein Amt als Bundespräsident angetreten. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, der ein Jahr in Hamburg lebte, löst Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard ab.

Ugandas Streitkräfte haben bei Einsätzen im Osten des Nachbarlandes Kongo innerhalb von etwa zehn Tagen nach eigenen Angaben mehr als 100 Rebellen getötet. Die Truppen hätten sich nach dem erfolgreichen Einsatz gegen die Rebellengruppe ADF in der Provinz Nord-Kivu wieder über die Grenze zurückgezogen, sagte ein Armeesprecher.