US-Schauspielerin Jessica Alba (36, „Honey“) hat einen Sohn zur Welt gebracht – es ist ihr drittes gemeinsames Kind mit Ehemann Cash Warren (38). „Das beste Geschenk, um das Neue Jahr einzuläuten!!“, schrieb die 36-Jährige am Montag auf Instagram zum Namen des Jungen. Er heißt Hayes Alba Warren. Sie und ihr Ehemann seien sehr glücklich, schrieb Alba zu einem Foto, das ein schlafendes Baby zeigt. Das Paar hat schon zwei Töchter - die neunjährige Honor und die sechsjährige Haven. Die beiden haben ihren Bruder offenbar sofort ins Herz geschlossen: „Haven und Honor sind schon besessen von ihrem Brüderchen“, schrieb Alba.

Fernseh-Entertainer Thomas Gottschalk ist zum zweiten Mal Großvater geworden. „Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden“, schrieb der 67-Jährige auf Twitter. „Der Enkel heißt Sebastian.“ Nähere Angaben machte Gottschalk nicht. Die Eltern sind Gottschalks Sohn Roman (35) und dessen Frau Melissa, die seit 2013 verheiratet sind. Gottschalks anderer Sohn Tristan (28) ist bereits seit 2010 Vater eines Sohnes.

Die US-Musikerin Alexa Ray Joel (32), die Tochter von Billy Joel, hat sich mit Ryan Gleason verlobt. Die 32-Jährige postete auf Instagram ein Foto von Gleason und sich selbst am Strand - mit einem Diamanten als Verlobungsring. „Ich war komplett überrumpelt, sprachlos und geschockt - ZUM ERSTEN Mal in meinem Leben hatte ich keine Worte, konnte nicht sprechen“, schrieb Joel. „Ich habe einfach nur auf diesen lächerlich außergewöhnlichen Ring gestarrt - und er hat mich hysterisch ausgelacht!!!“ Alexa Ray ist die Tochter von Popstar Joel (68) und Model und Schauspielerin Christie Brinkley (63).

Noah Becker (23) will nicht weiter nur als „der Sohn von Boris Becker“ eingeordnet werden – und kanalisiert den Frust darüber in der Kunst. „Wut ist mein Motor. Zum Beispiel die Wut auf die vielen Schubladen, in die ich dauernd gedrängt werde, die nervige Rolle des Dauersohnes“, sagte er in einem Interview der Zeitschrift „Emotion“. „Diese Wut ist eine kreative Energie und befeuert mich, meine Grenzen immer wieder zu sprengen.“ Der 23-Jährige hat ein Maler-Atelier in Berlin und ist außerdem Mitglied einer Band.

Er gebe sich der Kunst ganz hin, sowohl psychisch und physisch, sagte Becker.

FOTO: Henning Kaiser / dpa

FOTO: Jason Szenes / dpa

FOTO: Jens Kalaene / dpa