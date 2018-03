Die britische Königin Elizabeth II. gibt nur äußerst selten Interviews. Zum 65. Jubiläum ihrer Krönung in diesem Jahr ließ sie sich nun dazu bewegen. Die BBC strahlt am 14. Januar eine Dokumentation zu dem pompösen Event im Jahr 1953 mit einem Interview der 91-jährigen Monarchin aus. Sie spricht dabei auch über die Krönung ihres Vaters King George VI., die sie 1937 als Elfjährige miterlebte. „Ich habe eine Krönung miterlebt und ich war die Empfängerin einer anderen, das ist ganz schön bemerkenswert“, sagt die Queen einem BBC-Vorabbericht zufolge. Erst im vergangenen Jahr hat Elizabeth II. den 70. Jahrestag ihrer Hochzeit mit Prinz Philip (96) gefeiert.

Fernseh-Star America Ferrera (33, „Ugly Betty“) erhält prominente Glückwünsche zu ihrer Schwangerschaft – und setzt gleichzeitig ein Zeichen im Kampf gegen sexuelle Belästigung. Auf Instagram postete sie am Dienstag ein Foto, auf dem ihre Kolleginnen und Freundinnen Alexis Bledel („Gilmore Girls“), Blake Lively („Gossip Girl“) und Amber Tamblyn („Two and a Half Men“) ihre Hände auf ihren Babybauch gelegt haben. „Ich starte das neue Jahr mit dem Segen meiner Schwesternschaft“, schrieb die 33-jährige US-Amerikanerin dazu. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns für die nächste Generation. Lasst es uns angehen“, fuhr sie fort. Dazu postete Ferrera den Hashtag „TIMESUP“, der auf eine Initiative verweist, die Belästigung von Frauen in der Filmindustrie und im amerikanischen Berufsalltag insgesamt bekämpfen will. Zu den Unterstützern gehören neben Ferrera, Lively und Tamblyn unter anderem Reese Witherspoon, Meryl Streep, Emma Stone und Cate Blanchett.

US-Popsänger Justin Timberlake (36, „Cry Me A River“) will am 2. Februar sein neues Album mit dem Titel „Man of the Woods“ veröffentlichen. Das kündigte Timberlake am Dienstag auf seiner Internetseite an. Demnach soll bereits am 5. Januar ein erster neuer Song erscheinen. In einem rund einminütigen Video spricht der Ehemann von Schauspielerin Jessica Biel (35) über seine Inspiration für die Platte: „Dieses Album ist inspiriert von meinem Sohn, meiner Frau, meiner Familie. Aber mehr als jedes Album, das ich geschrieben habe, ist es davon beeinflusst, wo ich herkomme. Es ist persönlich“, erklärt der Musiker. Timberlake stammt aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Das Video zeigt ihn dabei, wie er durch verlassene Landschaften streift. Es ist auch zu sehen, wie er Biel umarmt und seinen Sohn im Arm hält.

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (53) wird auf dem Göteborger Filmfestival mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Binoche ist bekannt aus Filmen wie „Chocolat“ und „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. 1997 gewann sie den Oscar als beste Nebendarstellerin in „Der englische Patient“. Binoche habe die moderne europäische Filmgeschichte geprägt, erklärte der künstlerische Leiter des Festivals, Jonas Holmberg. „Sie hat ein einzigartiges Talent, tiefe Leidenschaft und Trauer mit den kleinsten Gesten zu erschaffen.“ Binoche zeigte sich geehrt. Sie sei sehr glücklich mit dem, was sie tue, und habe noch immer viel zu lernen, erklärte sie. „Der Schlüssel für mich ist, es mit vollem Einsatz zu tun.“

Der niederländische Star-Geiger André Rieu (68) hatte nach eigenen Worten eine schwierige Kindheit. „Es gab wenig Liebe, wir wurden sehr streng erzogen. Das war nicht gerade schön“, sagte der 68-Jährige der „Bunten“ über seine Erziehung. Besonders zu seinem Vater hatte er demnach ein kompliziertes Verhältnis. Owohl André Rieu senior selbst Dirigent war, sei er von der Arbeit seines Sohnes nicht begeistert gewesen. Die Gründung seines ersten Ensembles habe sein Vater „schrecklich gefunden“, so Rieu. Erst spät hätten sich die beiden versöhnt.

FOTO: Mike Nelson / dpa

FOTO: Mike Nelson / dpa

FOTO: Amy Harris / dpa

FOTO: Amy Harris / dpa

FOTO: Claudio Onorati / dpa

FOTO: Claudio Onorati / dpa

FOTO: Jens Kalaene / dpa