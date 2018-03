Daniela Katzenberger will nach Tochter Sophia noch ein zweites Kind. „Daran arbeiten wir bereits“, sagte die 31-Jährige. „Mal sehen, ob und wann es klappt. Das weiß man ja nie. Mein Körper ist ja schließlich keine Maschine, die man einfach programmieren kann.“ Die aus Ludwigshafen stammende Dokusoap-Darstellerin ist seit 2016 mit dem Musiker Lucas Cordalis verheiratet. Das Paar lebt im Schwarzwald und hat eine zweijährige Tochter.

Die US-Schauspielerin Olivia Munn (37, „X-Men: Apocalypse“) wird bei der Verleihung der Critics’ Choice Awards als Gastgeberin auf der Bühne stehen. Das gaben die Verleiher der wichtigen Kritiker-Filmpreise am Mittwoch bekannt. Neben ihrem Schauspieltalent habe Munn als Aktivistin in der Filmbranche „eine mächtige Stimme“, sagte der Verbandschef Joey Berlin in einer Mitteilung. Munn zählt zu den Hollywood-Künstlerinnen, die sich in der Bewegung für die Gleichstellung von Frauen in der Filmindustrie starkmachen. Die Critics’ Choice Awards werden am 11. Januar im kalifornischen Santa Monica vergeben.

Jens Sembdner, Sänger der Leipziger Band Die Prinzen, ist nach Jahren tiefer Trauer wieder verliebt. Die neue Frau an seiner Seite ist die Oberbürgermeisterin von Torgau, Romina Barth (34). Die Rathauschefin bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Dresdner Morgenpost“. Der heute 50 Jahre alte Sänger hatte Ende 2001 seine Ehefrau verloren. Sie starb im Alter von 34 Jahren an den Folgen einer zu spät erkannten Vergiftung. Sembdner hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die CDU-Politikerin Romina Barth ist mit 34 Jahren eine der jüngsten Oberbürgermeisterinnen Deutschlands.

Dänemarks Königin Margrethe II. ist mit ihrer farbenfrohen Garderobe häufig ein Hingucker. Am Donnerstag drehten sich viele Dänen jedoch aus anderem Grund nach ihrer Monarchin um. Zum Neujahrsempfang auf Schloss Christiansborg fuhr Margrethe (77) mit einer besonderen Kutsche: Das Gefährt mit dem Namen König Christian VIII.s Kutsche ist 178 Jahre alt und mit 24 Karat Blattgold überzogen. Sechs schneeweiße Pferde zogen das edle Transportmittel am Morgen zum Empfang im Parlament, begleitet von uniformierten Reitern und angekündigt von einer Fanfare.

Die kanadische Schauspielerin Ellen Page (30, „Flatliners“, „Juno“) hat ihre Partnerin Emma Portner (22) geheiratet. Page und die ebenfalls aus Kanada stammende Tänzerin und Choreographin posteten am Mittwoch auf ihren Instagram-Seiten ein Foto von ihren Händen mit Hochzeitsringen. „Kann es nicht glauben, dass ich diese außergewöhnliche Frau nun meine Ehefrau nennen kann“, schrieb Page zu dem Foto. „Ich liebe dich“, fügte Portner auf Instagram dazu. Page hatte im Februar 2014 bei einer Konferenz der „Human Rights Campaign“ in einer emotionalen Rede erklärt, lesbisch zu sein.

US-Schauspielerin Meryl Streep hat die sexuellen Übergriffe Harvey Weinsteins nach eigenen Angaben nie mitbekommen. „Ehrlich gesagt, wenn es um Harvey geht: Ich habe es wirklich nicht gewusst“, sagte die Oscar-Preisträgerin der New York Times. „Ich dachte, er hätte Freundinnen.“ Fans hatten zuletzt von der Schauspielerin gefordert, sich ebenfalls zu dem Skandal zu äußern. In einer Posterkampagne in Los Angeles hatte ihr ein Unbekannter vorgeworfen, dass ihr die Übergriffe bekannt gewesen sein. Sie habe von den sexuellen Übergriffen Weinsteins nichts gewusst und wisse auch nicht, wie Weinstein das so lange geheim halten konnte, sagte sie.

FOTO: Will Oliver / dpa

FOTO: Will Oliver / dpa

FOTO: Hendrik Schmidt / dpa

FOTO: Hendrik Schmidt / dpa

FOTO: STEEN BROGAARD / dpa

FOTO: STEEN BROGAARD / dpa

FOTO: Richard Shotwell / dpa

FOTO: Richard Shotwell / dpa

FOTO: Steven Senne / dpa