Widder 21.3. - 20.4.

Nur nicht so schnell aufgeben, wenn Ihre Erwartungen nicht auf Anhieb erfüllt werden. Es lohnt sich, mehr Geduld an den Tag zu legen.

Stier 21.4. - 20.5.

Ein geplanter Ortswechsel bringt beruflich wie privat erfreuliche Veränderungen mit sich. Im zwischenmenschlichen Bereich stoßen Sie nun auf einiges Verständnis.

Zwillinge 21.5. - 21.6.

Müde Augen und unkonzentriert? Sie brauchen einfach mehr Schlaf. Einmal ein Quäntchen mehr Mut zum Risiko aufbringen: Es könnten sich interessante Dinge ergeben.

Krebs 22.6. - 22.7.

Anstatt trüben Gedanken nachzuhängen, sollten Sie sich zum altbewährten Optimismus durchringen. Je charmanter Ihr Auftreten, desto mehr kommt von anderen zurück.

Löwe 23.7. - 23.8.

Packen Sie anstehende Probleme mutig und entschlossen an. Nun ließe sich nämlich manches erreichen, was zu anderer Zeit eher außerhalb Ihrer Möglichkeiten liegt.

Jungfrau 24.8. - 23.9.

Dinge, die Sie nicht ändern können, weil es nicht im Bereich Ihrer Möglichkeiten liegt, sollten Sie hinnehmen. Dazu zählen auch einige Gewohnheiten des Partners.

Waage 24.9. - 23.10.

Ehrlichkeit und Vertrauen sind für Sie die Basis einer funktionierenden Partnerschaft. Daher bestehen Sie auf gemeinsamer Zeit und auf dem persönlichen Freiraum.

Skorpion 24.10. - 22.11.

Für gewöhnlich die Ruhe in Person, reagieren Sie jetzt etwas überreizt. Andererseits kommen Ihnen nun die kreativsten Einfälle.

Schütze 23.11. - 21.12.

Aufbruchstimmung könnte sich am heutigen Tag bemerkbar machen und für Unruhe sorgen. Eine geplante Veränderung sollte gut durchdacht und vorbereitet werden.

Steinbock 22.12. - 20.1.

Beginnt der Tag auch anders, als normalerweise ein Start in einen Traumtag aussieht, so verlaufen die Dinge heute sehr positiv.

Wassermann 21.1. - 19.2.

Wer etwas zu verändern beabsichtigt, sollte nun ernsthaft darum bemüht sein. Ein lang ersehntes und geplantes Wiedersehen könnte Ihnen sehr viel Freude bereiten.

Fische 20.2. - 20.3.

In beruflicher Hinsicht spielt sich vieles ein. In erster Linie ist das Ihr Verdienst. Denken Sie aber auch einmal wieder an sich selbst.