Borussia Dortmund hat Medienberichte über einen Wechsel von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang im kommenden Sommer zum chinesischen Meister Guangzhou Evergrande dementiert. „Spekulationen um Auba sind für uns nichts Neues. Das nervt uns auch nicht mehr wirklich. In den letzten Monaten ist er angeblich schon zu fünf Clubs transferiert worden“, sagte Sportdirektor Michael Zorc am Samstag.

Laut Meldungen aus China haben sich der BVB, Aubameyang und Guangzhou auf einen Wechsel nach der laufenden Bundesliga-Saison verständigt. Demnach überbot Guangzhou die 60 Millionen Offerte des vom ehemaligen Bundesliga-Trainers Roger Schmidt betreuten Clubs Beijing Guoan um 12 Millionen Euro. „Wenn es mal so wäre, würden wir das entsprechend vermelden müssen. Dass das nicht passiert ist, sagt doch alles“, erklärte Zorc mit Blick auf die Meldungs-Pflicht als börsennotierter Verein.

Stürmer Nils Petersen vom SC Freiburg muss sich wegen seiner vermeintlichen „Verblödung“ als Bundesliga-Fußballer keine Sorgen mehr machen. „Ich habe unheimlich viele Bücher zugeschickt bekommen, Mails, Einladungen, Gutscheine. Ein Museum in Mecklenburg-Vorpommern hat mir Eintrittskarten geschickt“, sagte der 29-Jährige in einem Interview. Dieses „positive Feedback“ (Petersen) ist die Resonanz auf ein weiteres Interview, in dem der Freiburger Angreifer die Fußball-Branche Anfang Dezember als oberflächlich und viele Spieler als nicht so belesen bezeichnet hatte.

Ralph Hasenhüttl kann sich ein Langzeit-Engagment bei RB Leipzig offensichtlich sehr gut vorstellen. „Ich fühle mich sehr, sehr wohl in der wunderschönen Stadt Leipzig und hoffe, dass ich hier noch lange Jahre die Gelegenheit habe, Trainer sein zu dürfen“, sagte der 50-Jährige bei der Gala des Sächsischen Sportbundes. Hasenhüttl wurde dort zum Trainer des Jahres im Freistaat gekürt. Er erhielt am Samstagabend in Dresden als erster Österreicher die Auszeichnung. Er trainiert RB seit Sommer 2016 und führte das Team als Aufsteiger auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga und damit direkt in die Champions League. Sein Vertrag ist gültig bis Ende Juni 2019. Die Verantwortlichen der Roten Bullen würden diesen aber gern jetzt schon verlängern.