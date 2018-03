BIATHLON: Die deutschen Skijäger sind holprig ins Olympia-Jahr gestartet. Rang zwei für die Damen-Staffel zum Abschluss des Weltcups in Oberhof am Sonntag war das einzige Podium. Ohne die geschonten Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand mussten sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt nur Frankreich geschlagen geben. Nach zwei Strafrunden sowie 13 Nachladern endete die Siegesserie von zuvor sechs Erfolgen nacheinander. Die Männer erlebten im Nebelchaos eine Farce. Bei irregulären Bedingungen brach die Jury nicht ab. Roman Rees, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Arnd Peiffer schossen zehn Strafrunden und zehn Nachlader, betrieben aber als Sechste noch Schadensbegrenzung.

SKI ALPIN: Das Wochenende begann für das DSV-Team mit einem schwachen Riesenslalom-Samstag, an dem Viktoria Rebensburg in Kranjska Gora erkrankt nur Elfte wurde und bei den Herren in Adelboden erstmals seit mehr als fünf Jahren kein Athlet in die Punkte fuhr. Etwas Wiedergutmachung gelang am Sonntag mit Slalom-Platz sieben durch die in diesem Winter noch nie so weit vorn platzierte Christina Geiger und dem zehnten Rang von Linus Straßer - der Münchner schaffte damit die halbe Qualifikations-Norm für Olympia.

EISSCHNELLLAUF: Nico Ihle hat als erster deutscher Medaillen-Gewinner bei Einzelstrecken-Europameisterschaften seine gute Form für Pyeongchang unterstrichen. Über 1000 Meter musste er in Kolomna nur zwei früher wegen Dopings gesperrten Russen den Vortritt lassen.

BOB: Der am Vortag wegen eines Materialfehlers disqualifizierte Nico Walther hat den Viererbob-Weltcup in Altenberg gewonnen.