Basketball: Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich den New York Knicks mit 96:100 (52:56) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger verwandelte nur einen seiner sieben Wurfversuche im Spiel und kam am Ende auf fünf Punkte. Landsmann Maxi Kleber blieb ohne Punkte bei der Heimniederlage.