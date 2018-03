Der Comedian Atze Schröder (52) fremdelt nach einer rund zweimonatigen Urlaubsreise mit dem deutschen Alltag. „Mir ist durch das Herumreisen in fernen Ländern erstmals richtig bewusst geworden, wie hoch der Arbeits- und Leistungsdruck in Deutschland ist“, sagte er. Deutschland sei international ein schlechtes Beispiel. „Wir sind zu sehr mit dem Gaspedal unterwegs.“ Dies beunruhige viele Menschen: „Ich würde mir wünschen, dass wir alle etwas entspannter durchs Leben und den Arbeitsalltag gehen. Das wäre gut für uns und die Gesellschaft.“ Schröder ist nach eigenen Angaben 65 Tage durch die USA, Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland sowie nach Hawaii gereist.

Aus Sicht von Hollywood-Star Liam Neeson (65) geht die sogenannte #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe auch auf US-Präsident Donald Trump zurück. „Die Geschichten rund um Harvey Weinstein lassen sich zurückführen bis zu den Frauen, die sehr wütend sind, dass es einen Präsidenten gibt, der sich damit gebrüstet hat, Frauen an intimen Stellen berühren zu können“, sagte der Schauspieler („Schindlers Liste“). Viele Frauen hätten sich auch wegen des Verhaltens des aktuellen US-Präsidenten zu Wort gemeldet. Neeson sagte dem RND: „Ich hoffe auf die #MeToo-Bewegung. Wir müssen den Opfern und ihren Geschichten zuhören.“

Der Schauspieler Donald Sutherland (82) erinnert sich noch nach vielen Jahren an ein eigenartiges Kompliment. Er sei Anfang der 1980er Jahre in dichtem Nebel über das Rollfeld des Glasgower Flughafens zu einer Maschine gelaufen, als er eine sehr junge Stewardess getroffen habe, erzählte der Bösewicht aus den „Die Tribute von Panem“-Filmen. „(Sie) blieb entgeistert vor mir stehen und fragte mit großen Augen: „Sie sind Donald Sutherland, nicht wahr? Sie sind nicht annähernd so hässlich wie im Fernsehen.“

Die Sängerin Nana Mouskouri (83/„Weiße Rosen aus Athen“) braucht ihr Publikum. Vor zehn Jahren nahm sie Abschied von der Bühne, doch ihr Traum vom Privatleben funktionierte nicht. „Mir war total langweilig, ich wusste nicht mehr, wo ich war“, sagte Mouskouri. Sie habe sich allein und wertlos gefühlt. „Das Publikum war schon immer mein Leben, es wärmte und stärkte mich.“ Das 50-jährige Jubiläum des „Weiße Rosen“-Hits 2011 und ihren 80. Geburtstag habe sie dann als Vorwand für neue Auftritte genutzt. „Sich zur Ruhe zu setzen ist wie von der Welt zu gehen“, sagte sie.

Das Moderatorengespann für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) steht fest: Spaßmacher Elton (46) und Nachrichtenpräsentatorin Linda Zervakis (43) führen am 22. Februar von 20.15 Uhr an live aus Berlin fürs Erste durch die Show „Unser Lied für Lissabon“, wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. An dem Abend wird dem Publikum eine Auswahl von sechs verschiedenen Interpreten geboten. Die Gewinnerin oder der Gewinner vertritt Deutschland beim ESC-Finale am 12. Mai in Lissabon. Zur Wahl stehen Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub.

Prominenten Zuwachs gibt es bald in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“: Voraussichtlich vom 6. Februar (15.10 Uhr) an wird sich die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (29) in drei Folgen selber spielen, wie die Programmdirektion des Ersten mitteilte. Sie soll bei der Hochzeit der Serienfiguren Christoph Saalfeld und seiner Braut Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) im Serien-Hotel „Fürstenhof“ singen. Sie tritt mit dem Lied auf, zu dem das Paar das erste Mal zusammen getanzt hat.

FOTO: Britta Pedersen / dpa

FOTO: Britta Pedersen / dpa

FOTO: Domenico Stinellis / dpa

FOTO: Domenico Stinellis / dpa

FOTO: Arno Burgi / dpa

FOTO: Arno Burgi / dpa

FOTO: Christof Arnold / dpa

FOTO: Christof Arnold / dpa

FOTO: Warren Toda / dpa