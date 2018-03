Sänger Ricky Martin (46) und sein Lebensgefährte Jwan Yosef haben geheiratet. „Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten“, sagte Martin („Livin‘ la Vida Loca“) dem Online-Portal E!News. Es fühle sich „fantastisch“ an, Yosef nun als seinen Ehemann bezeichnen zu dürfen, wurde Martin weiter zitiert. Eine große Hochzeitsparty werde jedoch erst in einigen Monaten stattfinden. Der Latin-Sänger hatte seine Verlobung mit Yosef Ende 2016 bekanntgegeben.

Für das deutsche Bildungssystem sieht der Schauspieler Joachim Król schwarz. „Wenn wir nicht bald die Kurve kriegen, fahren wir gegen die Wand“, sagte der 60-Jährige am Rande eines Auftritts in Bremen. „Meine Frau ist Lehrerin, ich weiß, wovon ich spreche.“ Es sei für ihn unverständlich, dass Schulen und Hochschulen nicht besser ausgestattet würden. Król („Der bewegte Mann“, „Rossini“) ist gerade mit dem Bühnenstück „Der erste Mensch“ nach dem autobiografischen Roman des Literaturnobelpreisträgers Albert Camus auf Tour. Darin geht es um den jungen Camus, der in einer Familie von Analphabeten aufwächst und die ein Volksschullehrer überzeugt, dass der Junge aufs Gymnasium gehört.

US-Schauspieler Michael Douglas ist möglichen Vorwürfen sexueller Belästigung mit einem Gang an die Presse zuvorgekommen. Er habe von einer Anwältin erfahren, dass eine Frau, die vor mehr als 30 Jahren für ihn gearbeitet habe, Vorwürfe erhoben habe, sagte der zweifache Oscar-Preisträger dem Film-Portal Deadline.com. Sie soll behauptet haben, er habe vor ihr masturbiert. Der 73-Jährige bezeichnete dies als „komplette Lüge“. Zugleich betonte Douglas, er wolle die Kontrolle über die Geschichte behalten und sei deshalb an die Presse gegangen, bevor bestimmte Medien die Sicht der Frau veröffentlichten und er sich dann verteidigen müsse.

Der britische Schauspieler Gary Oldman ist stolz auf seine Rolle als legendärer Premierminister Winston Churchill. „Was für ein Geschenk, die Chance zu haben, diesen Mann zu spielen und die Worte Blut, Tränen und Schweiß zu sagen“, sagte der 59-Jährige unter Anspielung auf Churchills berühmte Rede vor dem britischen Unterhaus in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. In „Die dunkelste Stunde“ (Kinostart 18.1.) spielt Oldman Churchill. Er sei vorher aber auch skeptisch gewesen: „Ich sehe Churchill überhaupt nicht ähnlich.“ Dennoch gelang dem Spezialeffekte-Designer Kazuhiro Tsuji, Oldman mit Polsterungen und künstlichen Hautlappen in Churchill zu verwandeln.

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (48) ist seinen Töchtern während einer Bühnenpause nach eigenen Worten auf die Nerven gegangen. Als er wegen eines gebrochenen Beins im Sommer 2015 aussetzen musste, habe es die Mädchen „genervt, dass ich immer zu Hause war und etwas mit ihnen unternehmen wollte“, sagte der Musiker dem Magazin Cosmopolitan. „Meine Töchter meinten: ‚Dad, wann gehst du wieder auf Tour? Warum hängst du die ganze Zeit zu Hause rum?’“ Also habe er angefangen, Songs zu schreiben. Die Foo Fighters brachten im September ihr neuntes Album „Concrete and Gold“ heraus.

Das ehemalige Beatles-Mitglied Paul McCartney (75) hat mit drastischen Worten vor einem Sterben von Lokalen und Veranstaltungsräumen mit Livemusik in Großbritannien gewarnt. „Wenn wir Musik auf dieser Ebene nicht unterstützen, ist die Zukunft der Musik allgemein in Gefahr“, sagte McCartney. Laut dem Branchenverband UK Music ist die Zahl der kleinen Veranstaltungsräume für Livemusik im Vereinigten Königreich in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel zurückgegangen. McCartney schloss sich mit seiner Warnung einer Reihe prominenter britischer Musiker wie Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason und dem Sänger und Rapper Craig David an, die eine Gesetzesinitiative der Labour-Partei unterstützen. Unter anderem sollen damit Bauherren verpflichtet werden, für Lärmschutz zu sorgen, wenn sie in der Nähe von Lokalen mit Live-Musik Wohngebäude errichten.

FOTO: Rolf Vennenbernd / dpa

FOTO: Rolf Vennenbernd / dpa

FOTO: Richard Shotwell / dpa

FOTO: Richard Shotwell / dpa

FOTO: Mike Nelson / dpa

FOTO: Mike Nelson / dpa

FOTO: Ariana Ruiz / dpa

FOTO: Ariana Ruiz / dpa

FOTO: Richard Wainwright / dpa