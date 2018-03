später lesen Teilen

(red) Für die Inka waren es „Perlen der Sonne“, Gold stand in der Andenregion für die Oberwelt der Götter. Die spanischen Konquistadoren sahen nur den materiellen Wert, Erzählungen von einem sagenhaften „El Dorado“ hatten sie an das andere Ende der Welt gebracht. Im Januar bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte Führungen zur Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“, die die Geschichte der Inka und der spanischen Eroberer in kindgerechter Form erzählen. Die Kinderführungen starten am Sonntag, dem 14., 21. und 28. Januar, jeweils um 14 Uhr. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist die Führung kostenfrei. Für die begleitenden Erwachsenen ist sie im normalen Eintritt (15 Euro) in das Weltkulturerbe Völklinger Hütte enthalten.