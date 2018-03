Mit einer Tanz- einlage haben die Söhne von Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (56, „Veep“) versucht, ihrer Mutter Kraft für ihren Kampf gegen den Krebs zu geben. In einem Video, das Dreyfus auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Henry und Charles zu dem Song „Beat It“ von Popstar Michael Jackson tanzen und ihre Lippen synchron zum Text bewegen. „Meine wunderschönen Jungs haben das heute für mich gemacht“, schrieb die Schauspielerin dazu. „Ziemlich großartig, oder? Sind sie nicht süß?“ Das Video beginnt mit dem Schriftzug „Mamas letzter Chemo-Tag!!! Besieg ihn!! In Liebe, Henry und Charlie“. Danach beginnt die Musik, und die Söhne sind abwechselnd dabei zu sehen, wie sie tanzen und sich dabei mit ihren Smartphones filmen. Dreyfus hatte ihre Krebserkrankung im September des vergangenen Jahres bekanntgemacht.

Der französische Schauspieler Alain Delon (82, „Der eiskalte Engel“) kann sich durchaus eine neue feste Beziehung mit einer Frau vorstellen. „Ich könnte eine Frau heiraten, wenn sie bereit wäre, mich bis zum Ende zu begleiten“, sagte Delon. „Ich weiß, dass ich diese Welt ohne Bedauern verlassen werde“, sagte der Mime, der nach 60 Jahren im Geschäft auf mehr als 80 Filme zurückblicken kann, darunter „Rocco und seine Brüder“ und „Nur die Sonne war Zeuge“. Seine zahlreichen Affären füllten die Klatschspalten. Mit Romy Schneider (1938-1982) bildete er eines der glamourösesten Paare der 1960er Jahre.

Mickey Mouse hatte schon die Ehre, jetzt ist seine Freundin Minnie Mouse an der Reihe: die weltberühmte Disney-Cartoon-Mäusedame soll auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt werden. Nach Mitteilung der Veranstalter sollen Pop-Star Katy Perry und Disney-Chef Robert Iger bei der Zeremonie am 22. Januar mithelfen, den 2627. Stern auf dem Hollywood Boulevard zu enthüllen. Minnie Mouse feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag. In Walt Disneys Film „Steamboat Willie“ hatte die Mäusedame mit dem rot-weißen Tupfenkleid 1928 ihren ersten Auftritt. Seitdem spielte sie in mehr als 70 Filmen mit.

