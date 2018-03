Wigald Boning (50) hat die Opernsängerin Teresa Tièschky (29) geheiratet. Das teilte der Komiker auf seiner Facebook-Seite mit. Dazu postete er Bilder des Paares hinter einem großen Herz aus Luftballons und im weißen Oldtimer. Die beiden hatten sich 2015 bei Dreharbeiten für eine Fernseh-Aufzeichnung kennengelernt. Der bei Oldenburg geborene Boning witzelte: „Gemäß Artikel 6 der bayerischen Landesverfassung wird man bayerischer Staatsbürger durch Geburt, Legitimation, Einbürgerung oder Heirat. Da ich eine wasch­echte Bayerin geheiratet habe, bin ich ab sofort: Bayer.“ Für Boning ist es bereits die zweite Ehe. Er hatte sich Anfang 2015 nach zehn gemeinsamen Jahren von seiner Ehefrau Ines getrennt. Die beiden haben Zwillingssöhne.

US-Schauspielerin Eliza Dushku (37) hat darüber berichtet, als 12-Jährige während der Dreharbeiten zum Film „True Lies“ (1994) von einem Stunt-Koordinator missbraucht worden zu sein. „Hollywood hat versagt, mich als Kinderdarstellerin zu schützen“, schrieb Dushku („Buffy – Im Bann der Dämonen“) auf Facebook. Der damalige Regisseur James Cameron (63) sagte, er habe davon damals nichts mitbekommen. „Sonst hätte es keine Gnade gegeben.“ Schauspielerin Jamie Lee Curtis (59), die in dem Science-Fiction-Thriller Dushkus Mutter gespielt hatte, erklärte, die heute 37-Jährige habe ihr die Geschichte schon vor einigen Jahren anvertraut. Der beschuldigte Stuntman Joel Kramer (60) nannte die Vorwürfe gegen ihn „abscheuliche Lügen“.

Nach ihren rassistischen Äußerungen über die Verlobte von Prinz Harry hat sich der Chef der britischen rechtspopulistischen Partei Ukip, Henry Bolton, jetzt von seiner Freundin getrennt. Die 25-jährige Jo Marney hatte in einer ganzen Serie von Textnachrichten an einen Freund die US-Schauspielerin Meghan Markle extrem beleidigt. Sie soll sich darin abfällig über Menschen schwarzer Hautfarbe geäußert haben. Sie war dafür aus der Partei ausgeschlossen worden. Die Beziehung sei „offensichtlich ganz unvereinbar“ mit seinem Amt, sagte der Ukip-Vorsitzende. „Die romantische Seite unserer Beziehung ist zu Ende.“ Er werde die Familie seiner Ex-Freundin, die nun verstört sei, aber unterstützen. An Rücktritt, wie von einigen Parteimitgliedern gefordert, denke er aber nicht, betonte der 54-Jährige.Über seine Zukunft müsse nun die Partei entscheiden.

Ex-Basketball-Star Dennis Rodman (56) ist wegen Alkohols am Steuer festgenommen worden. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei im kalifornischen Newport Beach. Demnach wurde Rodman am Samstagabend (Ortszeit) von Beamten angehalten und fiel bei einem Alkoholtest durch. Er habe die Nacht in einer Zelle verbracht und sei am nächsten Morgen entlassen worden. „Dennis hat in den vergangenen 15 Jahren immer wieder mit dem Alkohol gerungen“, sagte ein Sprecher des Ex-Sportlers. Er werde ihm raten, sich wieder in Behandlung zu begeben. Rodman spielte in seiner Karriere unter anderem für die Chicago Bulls, Los Angeles Lakers und Dallas Mavericks und wurde mehrmals NBA-Champion. 2000 trat er vom Sport zurück.

Keno Veith (37), der als Platt sprechender „schwatter Ostfrees Jung“ zum Internetstar wurde, ist wegen seiner Hautfarbe oft diskriminiert worden. In der Grundschule sei er als „Negerlein“ oder „Bimbokind“ beschimpft worden, sagte der Sohn einer Kamerunerin und eines Ostfriesen. Seltsam sei es für ihn auch bei Spielen wie „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ gewesen. „Als Kind war es schon schwierig. Aber je älter ich wurde, desto leichter konnte ich damit umgehen“, sagte Veith. Rassismus sei aber auch heute noch ein Problem: Man werde noch immer anders angeschaut.