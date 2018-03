Große Ehrung für Thomas Gottschalk (67): Der Showmaster, der lange den Fernseh-Klassiker „Wetten, dass..?“ moderierte, erhält am 26. Januar in Köln den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. „Ausgezeichnet wird damit ein Entertainer, der mit einer unnachahmlichen Mischung aus Spontanität und Seriosität seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen immer wieder Maßstäbe gesetzt hat“, teilte das Ständige Sekretariat des Fernsehpreises am Dienstag in Köln mit. Den Ehrenpreis der Stifter werde Gottschalk persönlich entgegennehmen. Im vergangenen Jahr erhielt Schauspielerin Senta Berger die Auszeichnung.

Verspätung bei der „Tagesschau“: Die 20-Uhr-Nachrichten der ARD-Institution haben am Montagabend eine Minute zu spät begonnen. „Grund dafür waren technische Probleme in der zentralen Sendeleitung“, hieß es wenig später auf dem Twitter-Kanal der Sendung – die eigentlich stets pünktlich um Punkt 20 Uhr beginnt. „Wir hoffen, Sie haben die ersten 60 Sekunden irgendwie gut überbrücken können.“ Die Moderatorin der Ausgabe, Judith Rakers, antwortete auf Twitter: „Ich hab die Zeit genutzt, um das Handball-Ergebnis noch schnell hart zu feiern.“ Bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien schaffte die deutsche Nationalmannschaft am Montag ein 25:25 gegen Slowenien – dank eines Videobeweises kurz vor Spielende.

Filmlegende Jane Fonda (80) hat bei einem Interview in New York offen über ein Pflaster an ihrer Unterlippe gesprochen. „Ich will kurz den Verband erklären. Ich habe kürzlich ein Krebsgeschwür von meiner Lippe entfernen lassen“, sagte sie am Montag. Sie habe gehofft, dass bis zum Termin alles verheilt sei. „Ich wollte es nur erklären. Normalerweise laufe ich so nicht rum.“ Die US-Schauspielerin ist derzeit auf Werbetour für die vierte Staffel ihrer Netflix-Comedy „Grace and Frankie“. In der Live-Interview-Reihe BUILD Series witzelte sie über ihren Eingriff: „Die Welt gerät gerade aus den Fugen. Was ist schon eine Lippe?“ Ihr gehe es gut.

US-Schauspieler Timothée Chalamet (22) will seine Gage für den Woody-Allen-Film „A Rainy Day in New York“ abgeben. „Ich möchte nicht von meiner Arbeit an dem Film profitieren. Darum werde ich mein gesamtes Gehalt spenden“, schrieb Chalamet am Dienstag auf Instagram. Das Geld solle unter anderem an die Bewegung „Time‘s Up“ gegen sexuelle Belästigung sowie an einen Homosexuellenverband gehen. Allens Adoptivtochter Dylan Farrow hatte zuletzt Vorwürfe gegen ihren Vater erneuert, er habe sie als Kind missbraucht. Daraufhin kündigten auch die Schauspieler Griffin Newman und Rebecca Hall an, ihre Einnahmen aus dem Film zu spenden, der in diesem Jahr erscheinen soll. Allen (82) bestreitet die Anschuldigungen. Chalamet erklärte weiter: „Ich lerne, dass eine gute Rolle nicht das einzige Kriterium ist, einen Job anzunehmen. Das wurde mir in den vergangenen Monaten mehr und mehr bewusst durch die Geburtsstunde einer Bewegung, die sich für das Ende von Ungerechtigkeit, Ungleichheit und vor allem des Schweigens einsetzt.“

