Ihr erstes Lied „Havana“ verschaffte der amerikanisch-kubanischen Sängerin Camila Cabello weltweit eine große Fangemeinde – nun sorgte auch ihre clip-reife Live-Darbietung des Hits in der Fernsehshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres für Furore. Im Internet wurde der Videomitschnitt des Auftritts binnen weniger Stunden mehr als eine Million Mal angeklickt. In den deutschen Single-Charts steht „Havana“ zurzeit auf Platz 4, in den USA auf Platz 2. Nach der Gesangseinlage holte DeGeneres die 20-Jährige von der Bühne für ein Gespräch ab. Sie sei sehr aufgeregt, in dem „legendären Sessel von Ellen“ sitzen zu dürfen, sagte Cabello.