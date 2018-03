Konstantin Rausch verlässt den Bundesliga-Tabellenletzten 1. FC Köln und schließt sich dem russischen Erstligisten Dynamo Moskau an. Nach FC-Angaben vom Sonntag erhält der 27 Jahre alte Linksverteidiger einen Vertrag bis 2020. Rausch war im Sommer 2016 vom SV Darmstadt 98 nach Köln gewechselt. Seitdem absolvierte er 50 Pflichtspiele für den FC. Der in Deutschland aufgewachsene Rausch hat seit 2015 einen russischen Pass und feierte im Oktober 2017 sein Länderspieldebüt für die Nationalmannschaft des WM-Gastgebers. Als Ablösesumme sind 1,5 Millionen Euro im Gespräch.

Mit Fortuna Köln ist im Aufstiegskampf zur 2. Fußball-Bundesliga durch den 1:0-Sieg gegen CZ Jena wieder zu rechnen. „Wir haben drei Punkte geholt und sind wieder gut in die Saison gestartet. Das Gerede von der Zahl der nicht gewonnenen Spiele hört damit auf, das ist positiv“, sagte Fortuna-Coach Uwe Koschi­nat. Zum Auftakt des zweiten Saisonabschnitts in der 3. Liga konnten die Kölner, die in den sechs Partien direkt vor der Winterpause ohne Sieg geblieben waren, am Samstag ihre Negativserie beenden und Kontakt zur Aufstiegszone halten.

Die Fortuna kletterte vorerst auf den vierten Tabellenplatz und weist drei Punkte Rückstand zum SV Wehen Wiesbaden zu Relegationsrang drei auf.

Der Außenseiter Stefan Hofmann ist bei einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gewählt worden. Der langjährige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums setzte sich am Sonntag bereits im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit von 587 Stimmen gegen den langjährigen Vizepräsidenten Jürgen Doetz (337), die Aufsichtsrätin Eva-Maria Federhenn (234) und den chancenlosen Silvio Aita (9) durch.

Die Wahl war nötig geworden, weil Hofmanns Vorgänger Johannes Kaluza im Dezember nach nicht einmal sechs Monaten im Amt nach massiver interner Kritik wieder zurücktrat.