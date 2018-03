US-Sänger Neil Diamond (76) bricht seine laufende Tournee ab, nachdem kürzlich bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. „Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, erklärte Diamond auf seiner Internetseite. Eigentlich wollte der 76-Jährige noch Auftritte in Australien und Neuseeland absolvieren. Diese hat er abgesagt, da seine Krankheit ihm das Reisen erschwere. „Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die Tickets gekauft hatten und meine Shows sehen wollten.“ Trotz seiner Krankheit werde er weiter Musik schreiben und aufnehmen sowie weitere Projekte entwickeln, betonte Diamond in dem Statement. „Mein Dank gilt meinem loyalen und begeistertem Publikum auf der ganzen Welt“, schrieb Diamond.

Der US-Entertainer Bill Cosby (80) ist erstmals seit seinem Prozess wegen sexueller Nötigung wieder vor Publikum aufgetreten. Cosby habe am Montagabend (Ortszeit) auf der Bühne eines Jazz-Clubs in Philadelphia ein Comedy-Programm abgeliefert, berichteten zahlreiche US-Medien. Der Entertainer hatte den Auftritt zuvor über seine Facebook-Seite angekündigt. Am 2. April 2018 soll ein neuer Prozess gegen Cosby starten. Klägerin Andrea Constand wirft dem Schauspieler vor, sie 2004 missbraucht zu haben. Nach seiner Darstellung war der Sex allerdings einvernehmlich. Der erste Prozess gegen Cosby war 2017 gescheitert, weil sich die Geschworenen im Juni nicht auf ein Urteil einigten.

Guido Knopp hat Geschichte einem Millionenpublikum nahegebracht. Am 29. Januar feiert er seinen 70. Geburtstag, fünf Jahre nach seinem Abschied vom ZDF. Gerade ist seine Autobiografie erschienen. Im ZDF hat Knopp nach eigenen Worten rund 2000 Sendungen verantwortet. Seine Doku-Reihen über den Diktator Adolf Hitler habe der Sender in 182 Länder verkauft. Was macht der Geschichtslehrer der Nation im Ruhestand? „Ich bin freier“, sagt Knopp. Keine Bürokratie, keine Konferenzen, keine Reiseanträge mehr. Stattdessen Lesereisen zur Vorstellung seiner Autobiografie, weitere Buchprojekte, Vorträge, auch auf Kreuzfahrten, sowie neue Sendungen im Spartensender Phoe­nix.

Der Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk (42) und seine Partnerin Janni Hönscheid (27) haben auf Vorwürfe reagiert, sie setzten ihren Sohn Emil-Ocean einer Gefahr aus. „Heute haben wir uns mal aus der Sonne ferngehalten und uns ne schöne Aloe Vera Maske gegönnt“, schrieben sie auf Instagram zu einem Foto, das sie auf dem Bett liegend zeigt, im Gesicht dicke weiße Creme. Ein Urlaubsfoto, das Kusmagk und Hönscheid gepostet hatten, hatte ihre Follower aufgewühlt: Zu sehen waren die Darsteller der RTLII-Sendung „Janni&Peer... und ein Baby!“ mit ihrem fünf Monate alten Sohn – alle mit leichter Gesichtsrötung. Als „Familie Sonnenbrand“ stellte die Bildunterschrift die drei vor. „Trotz Sonnenhut und Creme haben wir heute alle ein bisschen viel gehabt“, schrieben sie. Wütende Kommentare waren die Folge: Etliche Follower warfen den beiden vor, verantwortungslos zu handeln.

Nachwuchs-Schauspieler Jacob Tremblay (12) würde gern in einem „Star Wars“-Film mitspielen. „Das wäre das Größte“, sagte er in einem Interview. „Ich habe mit dem Regisseur Colin Trevorrow gedreht, der eigentlich den nächsten „Star Wars“-Film machen sollte. Ich habe jeden Tag gefragt, ob er nicht eine Rolle für mich hat. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf.“ Der Zwölfjährige ist ab dem 25. Januar im Film „Wunder“ zu sehen, in dem er einen Jungen mit Gendefekt spielt. In einem „Star Wars“-Film wäre er nach eigenen Angaben flexibel bei der Rolle. „Ein Baby-Ewok, einen Droiden, einen Stormtrooper in der Ausbildung. Hauptsache, ich bin dabei!“, sagte er den Zeitungen. „Auch wenn ich sicher bei den Dreh­arbeiten ein paar Mal ohnmächtig werden würde, weil ich so aufgeregt wäre.

