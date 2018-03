später lesen Korrektur Teilen

Dezernentin Angelika Birk: Der Bericht „Kein Blick zurück im Zorn“ (TV vom 24. Januar) über die Verabschiedung der Trierer Dezernentin Angelika Birk bei den Grünen enthält einen Fehler. Birk war in den 90er Jahren nicht wie irrtümlich berichtet Frauenministerin in Nordrhein-Westfalen, sondern Frauenministerin in Schleswig-Holstein.