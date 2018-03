Leichathletik

(teu) Kein Startgeld, aber die Bitte nach Spenden, bei den beiden Laufveranstaltungen in Bekond (Kreis Trier-Saarburg) und Ellscheid (Vulkaneifelkreis) am Samstag (27. Januar) geht es um einen guten Zweck. Mit der Jubiläumsauflage des Zitronenkrämerlaufs (zum zehnten Mal) will der Verein Bekond aktiv die Grundschule in Muyange in Burundi südlich des rheinland-pfälzischen Partnerlands Ruanda unterstützen. Bereits im Vorfeld haben verschiedene Firmen 1500 Euro zugesagt. Mit den Spenden statt Startgeld der Läufer wird sich diese Summe noch erheblich erhöhen, ist sich der Bekonder Organisationsleiter Kaspar Portz sicher. Zumal für die 11,5 Kilometer lange Strecke (Start: 14.30 Uhr) am namensgebenden Zitronenkrämerkreuz auf den Moselhöhen und den 6,5-Kilometer-Lauf (Start: 14.35 Uhr) schon mehr als 100 Anmeldungen vorliegen. Wer mitlaufen will, kann sich noch bis kurz vor dem Start im Bürgerhaus am Sportplatz nahe Start und Ziel eine Startnummer sichern (Infos: www.bekond-aktiv.de)

Die gibt es auch beim kurzfristig angesetzten Benefizlauf des Vereins Vulkanläufer zugunsten des ambulanten Kinderhospizdienstes der Nestwärme Trier in Ellscheid bis kurz vor dem Start um 15 Uhr an der Laufoase „Schritt für Schritt“ (Mürmesweg). Während in Bekond Zeiten gemessen werden, geht es in der Vulkaneifel darum, auf einem flachen, etwa ein Kilometer langen Rundkurs innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Runden zu drehen. Spenden kann man einen Pauschalbetrag oder nach der Anzahl der gelaufenen Kilometer. (Infos: www.lernelaufen.de)

Basketball

Regionalliga Damen

MJC Trier – TV Hofheim (Samstag, 17 Uhr, AVG/MPG-Halle): Mit dem TV Hofheim reist der punktgleiche Tabellennachbar nach Trier. Die MJClerinnen stehen auf Rang drei direkt vor den Gästen. „Da ist die Bedeutung des Spiels für beide Mannschaften natürlich sehr groß“, erklärt Trainer Michael Edringer.

Es ist die erste Begegnung beider Teams in dieser Saison, da das Hinspiel ausgefallen ist (Nachholtermin voraussichtlich Anfang März). „Daher können wir noch keine Aussage über einen direkten Vergleich treffen. Ansonsten hat Hofheim eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit einer herausragenden Spielerin Anna Lisa Rexroth. Wir müssen unsere guten Leistungen der letzten Spiele wiederholen, dann werden wir nicht chancenlos sein. Ob es zum Sieg reicht, wird am Ende auch von der Tagesform beider Teams abhängig sein“, weiß Edringer. Nikolina Friedrich und voraussichtlich auch Denise Kirsche werden auf Trierer Seite fehlen.

2.Regionalliga Herren

Gladiators Trier II – BBC Horchheim (Sonntag, 18 Uhr, AVG/MPG-Halle): Nach zwei Niederlagen zum Jahresbeginn gegen beide Frankfurter Mannschaften wollen die Trierer gegen den Tabellenletzten BBC Horchheim zurück in die Erfolgsspur. Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen stehen die Gladiators derzeit auf dem fünften Rang. Die Gäste konnten im bisherigen Saisonverlauf erst drei Spiele für sich entscheiden.

Oberliga Herren

BBC Montabaur – MJC Trier (Sonntag, 14 Uhr): Nach dem Erfolg über den TuS Herrensohr am vergangenen Spieltag wollen die MJCler in Montabaur an die gute Leistung anknüpfen. Allerdings reist die Mannschaft von Trainer Jens Holzhäuser zu keinem geringerem als dem souveränen Tabellenführer.

Oberliga Damen

TV Bitburg – ASC Theresianum Mainz II (Samstag, 17.30 Uhr): Die Damen des TV Bitburg mussten am vergangenen Wochenende gegen den bis dato punktgleichen TV Bad Bergzabern eine empfindliche 26:62-Pleite einstecken. Jetzt müssen es die Bierstädterinnen gegen den Tabellenfünften aus Mainz besser machen, um weiter Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten.

SC Lerchenberg – MJC Trier II (Samstag, 18.30 Uhr): Auf die MJClerinnen wartet im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres der Tabellenachte aus Lerchenberg. „Die Gastgeber schlagen sich sehr gut und sind zuletzt immer wieder knapp an einem Sieg gescheitert“, berichtet Spielertrainerin Iris Jodes. „Auch wir hatten im Hinspiel große Probleme, uns sicher abzusetzen. Immer wieder überzeugten die Mainzer mit starker Verteidigung und machten uns das Leben schwer. Ein Sieg wäre sehr wichtig, um im Kampf um die oberen Tabellenplätze im Rennen zu bleiben“, weiß Jodes.

Landesliga Herren

MJC Trier II – BBV Lahnstein (Samstag, 19 Uhr, AVG/MPG-Halle) : Nach dem Derbysieg vor zwei Wochen über den Trimmelter SV II empfangen die MJCler den BBV Lahnstein zum zweiten Spiel im neuen Jahr. Während die Hausherren mit fünf Siegen und fünf Niederlagen derzeit Rang sechs belegen, haben die Gäste zwei Siege mehr auf dem Konto und stehen auf Platz vier.

TVG Baskets Trier – Trimmelter SV II (Samstag, 20 Uhr, FSG-Halle): Die TVG Baskets mussten am vergangenen Wochenende gegen Koblenz III ihre zweite Saisonniederlage einstecken. Um die Niederlage wieder wettzumachen, kommt das Derby gegen den Tabellenvorletzten Trimmelter SV II also genau richtig für den Tabellenführer. Rein von der Tabellensituation her sind die Baskets klar im Vorteil. Auch im Hinspiel konnte sich die Mannschaft von Trainer Björn Grünewald mit 76:52 deutlich durchsetzen. Allerdings hat jedes Derby seine eigenen Gesetzte und auch die Trimmelter wollen für eine Überraschung sorgen und es dem Favoriten so schwer wie möglich machen.

Tischtennis

1.Rheinlandliga Herren

TTC 1960 Schwirzheim – TTG Torney/Engers (Samstag, 19 Uhr, Gemeindehaus Schwirzheim): Die Schwirzheimer starten mit einem Heimspiel gegen die TTG Torney/Engers in die Rückrunde. Die Gäste stehen mit nur zwei Siegen und einem Unentschieden aus der Hinrunde auf dem Relegationsplatz. Damit sind die Gäste allerdings einen Platz besser als die Hausherren, die hinter Torney auf dem ersten direkten Abstiegsplatz stehen.

TTG GR Trier/Zewen – TTG Torney/Engers (Sonntag, 13 Uhr, Pestalozzi-Hauptschule): Zum ersten Rückrundenspiel empfangen die Trierer ebenfalls den Tabellenachten Torney/Engers. „Wir müssen selbstbewusst an die Sache gehen und als Heimmannschaft und deutlich besser positionierte Mannschaft sagen, dass wir die Punkte zu Hause einfahren wollen, um noch möglichst lange am Titelrennen teilnehmen zu können“, erklärt Marco Reinsbach.

Der Einsatz von Timo Meiser ist fraglich.

2. Rheinlandliga Herren

SV Trier-Olewig – TuS Dichtebach (Samstag, 15 Uhr, Turnhalle GS Olewig): Der SV Trier-Olewig bekommt es mit dem Tabellendritten TuS Dichtelbach zu tun. Die Gäste konnten sechs ihrer neun Saisonspiele gewinnen. Olewig steht mit vier Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem fünften Platz.

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Felix Heinemann. Im Bedarfsfall würde Adam Lorek spielen.

„Nachdem wir in der Vorrunde unglücklich in Dichtelbach verloren haben, möchten wir uns im Heimspiel gerne schadlos halten und uns für die Vorrundenniederlage revanchieren. Das dürfte uns aber nicht leichtfallen, denn die Gäste haben eine gute Vorrunde gespielt“, erinnert sich Dieter Bläsius.

TTG Gerolstein-Daun II – VfR Simmern II (Samstag, 16 Uhr, ESV-Halle Gerolstein): Für das Tabellenschlusslicht startet das neue Pflichtspieljahr mit dem Duell gegen den Tabellenvierten VfR Simmern II. Die Gäste konnten sich mit fünf Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen eine ordentliche Ausgangsposition für die Rückrunde schaffen, während die Eifeler fest im Abstiegskampf stecken.

TTSG 76 Wittlich – TuS Dichtelbach (Samstag, 19 Uhr, Cusanus-Gymnasium Wittlich): Für die Wittlicher startet die Rückrunde mit dem Duell gegen den direkten Tabellennachbarn. Die Gäste stehen knapp hinter Wittlich auf Rang drei.