Rund zwei Wochen nach ihrem Autounfall hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) noch immer leichte Beschwerden an der Halswirbelsäule. „Deshalb trage ich im Flugzeug und im Auto eine Halskrause zur Stabilisierung. Aber ich kann wieder normal arbeiten“, sagte die CDU-Politikerin der Bild am Sonntag. Kramp-Karrenbauers Dienstwagen war am 11. Januar in der Nähe von Potsdam auf einen Lastwagen aufgefahren.

Nach ihrer Trennung gibt die Moderatorin Sylvie Meis (39) den Glauben an die Liebe nicht auf. „Ich glaube an die große romantische Liebe. Aber auch daran, dass man mehrere Lieben im Leben haben kann“, sagte Meis der Bild-Zeitung. Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass sich Meis und der Geschäftsmann Charbel Aouad getrennt hatten. Bis 2013 war Meis mit Fußball-Profi Rafael van der Vaart verheiratet. Auf die Frage, ob sie sich auch in einen „ganz normalen“ Mann verlieben könne, sagte Mais: „Natürlich. Ich verliebe mich doch in einen Menschen. Da spielt Geld keine Rolle.“

Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, glaubt, dass Kinder zu behütet aufwachsen. „Wir verpacken unsere Kinder viel zu sehr in Watte“, sagte der 59-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sein ältester Sohn Austin sei früher besessen von Dinosauriern gewesen. „Und wenn du dich näher mit Dinosauriern befasst, erkennst du: Es ist furchtbar! Friedliche, pflanzenfressende Saurier werden massakriert und ihre Babys gefressen.“» Mit vier oder fünf Jahren habe Austin einen Film über Säbelzahntiger gesehen, die Babysaurier fraßen. „Ich dachte: Oh mein Gott, das ist schrecklich grausam! Und ich fragte: Austin, ist das okay für dich? Er schaute mich ernst an und sagte: Papa, das ist ein Säbelzahntiger - er tut nur das, was Säbelzahntiger tun. Ich dachte, okay, ich halte meine Klappe.“

FOTO: Oliver Dietze / dpa