später lesen FOTO: Christian ·slund / dpa FOTO: Christian ·slund / dpa Teilen

Twittern

Teilen



Der spanische Schauspieler Javier Bardem ist in der Antarktis abgetaucht. Er betrachtete zwei Stunden lang von einem U-Boot aus die Unterwasserwelt, wie Greenpeace mitteilte. Die Umweltorganisation setzt sich dafür ein, in der Antarktis das weltgrößte Meeresschutzgebiet zu schaffen. „Ich bin überwältigt von der Menge an Farben und Leben, die ich gesehen habe“, sagte der 48-Jährige nach dem Tauchgang. Bardem will einen Film über die Region und die Interessen, die sie bedrohen, produzieren.