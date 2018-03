Das Dekanat Wittlich bietet neben dem Lebenscafé am Nachmittag auch abends in Wittlich einen Treffpunkt für Trauernde an, die einen lieben Menschen durch Tod verloren haben. Die Termine 2018: in der Regel immer am ersten Mittwoch im Monat, 3.1./7.2./7.3./4.4./2.5./6.6./4.7./1.8./5.9./10.10./7.11./4.12.(Dienstag); jeweils von 19 bis 21 Uhr im Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard, Dekanatsbüro, Auf’m Geifen 12.