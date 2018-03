Abenteuer in den Allgäuer Alpen

Verlosung: Gewinnen Sie mit dem TV einen Aufenthalt in Tannheim in Tirol.

Der Vilsalpsee zählt zu den schönsten Orten im Tannheimer Tal. Eine Stunde dauert der Spaziergang von der österreichischen Gemeinde Tannheim zum tiefblauen See. Der Weg führt durch den Wald, über eine kleine Brücke, dem Fluss Vils entlang bis zum Seeufer, wo Wanderer mit einem tollen Bergpanorama belohnt werden. Dann geht es in rund 30 Minuten auf einem flachen Wanderweg zum Gasthaus Vilsalpe, wo sich Freizeitsportler mit regionalen Spezialitäten stärken können. Von dort ist es nicht mehr weit zum Ende der Tour, dem 400 Meter hohen Bergaicht-Wasserfall.

Für alle, die es gerne gemütlicher mögen, gibt es das Bimmelbähnchen „Alpenexpress“, den Bus oder die Pferdekutsche, die Reisende von Tannheim zum See oder zurückfahren. Das 16 Quadratkilometer große Natur- und Vogelschutzgebiet Visalp-

see bietet einen seltenen Artenreichtum. Allein die Flora umfasst mehr als 700 zum Teil sehr seltene Pflanzen. Viele der dort heimischen Tiere wie Alpensalamander und Erdkröte sind anderswo vom Aussterben bedroht.

Das Tannheimer Tal ist ein Paradies für Wanderer. Das Tiroler Hochtal bietet eine große Vielfalt: von leichteren Spaziergängen im Tal über mittelschwere Touren auf Höhenwegen bis hin zu alpinen Gipfelerlebnissen rund um mehrere Zweitausender. Für Kurzweil und Unterhaltung sorgen Themenwanderungen, etwa der Schmugglersteig in Schattwald oder der Geo-Pfad von Pfronten nach Grän.

In Tannheim, dem Hauptort des Tales, lädt der „9erlebnisweg“ zu Entdeckungen rund ums 1862 Meter hohe Neunerköpfle ein. Elf Stationen informieren über die Besonderheiten von Natur und Landschaft. Auch die Wanderung zum Gipfel ist lohnenswert. Hier können die Wanderer nicht nur die Rundumsicht auf die Tannheimer Bergwelt und auf die Allgäuer Alpen genießen, sondern sich auch in das größte Gipfelbuch der Alpen eintragen. Es ist drei Meter hoch und umfasst zwei Seiten von mehr als zwei Metern Breite.

Kletterer finden im Tannheimer Tal ebenso viele Möglichkeiten. Die Touren reichen von der einfachen Einseil-Längenroute bis zu anspruchsvollen Routen in hohen Schwierigkeitsgraden. Zum 2249 Meter hohen Gaishorn sowie auf die Rote Flüh (2111 Meter) und den Gimpel (2176 Meter) führen ausgewiesene Klettersteige. Wer die Landschaft lieber auf zwei Rädern entdecken will, kann dies zum Beispiel auf 22 Rennrad-Touren mit insgesamt 2500 Kilometern Länge tun. Zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres zählt außerdem der Rad-Marathon Tannheimer Tal, der am 1. Juli 2018 zum zehnten Mal stattfindet. 3500 Höhenmeter müssen auf der 220 Kilometer langen Strecke, die auch ins benachbarte Allgäu und nach Vorarlberg führt, bewältigt werden. Zudem werden zwei weitere Strecken, 130 und 85 Kilometer, für Hobbyradler angeboten, die ihre Zeit selbst messen wollen. Auch in der kalten Jahreszeit wird Urlaubern nicht langweilig. Sechs kleine Gebiete mit insgesamt 55 Pistenkilometern bieten Skifahrern und Snowboardern Spaß. Langläufer können auf dem 140 Kilometer langen Loipen-Netz ihre Runden ziehen.

Weitere Infos: Hohenfels – das Landhotel, Kreuzgasse 8, A-6675 Tannheim/Tirol, im Internet: www.hohenfels.at

