Absage wegen des Geschlechts kann rechtens sein

(dpa) Arbeitgeber dürfen eine Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte nur für Frauen ausschreiben. Wenn sich ein Mann bewirbt und wegen seines Geschlechts eine Absage kassiert, ist das keine Diskriminierung. Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein (Az.: 2 Sa 262 d/17) hervor. Die umstrittene Stelle in dem Fall hatte ein Kreis in Schleswig-Holstein ausgeschrieben, gesucht wurde ausdrücklich nach einer Gleichstellungsbeauftragten. Trotzdem bewarb sich ein Mann. Er wurde nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen, mit Verweis auf das Gleichstellungsgesetz (GstG): Demnach kann diese Funktion nur von einer Frau ausgeübt werden. Der Mann klagte, auch mit Verweis auf seine Schwerbehinderung. Das Gericht lehnte die Klage ab: Grund für die Ablehnung war nicht die Schwerbehinderung, so die Begründung, sondern sein Geschlecht. Und das sei in diesem Fall erlaubt. Denn erstens hält sich der Kreis damit an die geltende Gesetzeslage in Schleswig-Holstein, nach der Gleichstellungsbeauftragte weiblich sein müssen. Und zweitens sei die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in gewissen Fällen zulässig – so wie hier. Denn eine Gleichbehandlungsbeauftragte soll Frauen fördern und deren Stellung im Job verbessern.

(dpa)