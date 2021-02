Exzellenzkurs : „Lust auf Europa wecken“

Auch Ralf Britten stellte sich per Videokonferenz den Fragen der Exzellenzkurs-Teilnehmer aus Bitburg und Umgebung. Foto: TV/Björn Pazen/Carina Kesse

Bitburg Ralf Britten, der Europabeauftragte des Eifelkreises Bitburg-Prüm, spricht im Exzellenzkurs über den Wandel Europas, seinen Beruf und seine Ehrenämter.

„Soweit es Corona angeht, brauchen wir eine zentrale Regelung, die aus Brüssel kommt, von dort gesteuert wird und einheitlich für ganz Europa gilt.“ Davon ist Ralf Britten überzeugt. Als Europabeauftragter des Eifelkreises Bitburg-Prüm sieht er es als seine Aufgabe an, Europa den Bürgern näher zu bringen. Gerade weil sich die Länder, wie unter anderem auch die momentane Corona-Pandemie zeige, zunehmend wieder auf nationale Interessen fokussieren, betont er die Wichtigkeit des europäischen Gedankens der Gemeinsamkeit und der Friedens- und Wohlstandsfunktion der EU seit Ende des 2. Weltkrieges, die zunehmend vergessen werden.

Die Funktion des EU-Beauftragten sieht Britten auch in der Förderung und Finanzierung länderübergreifender Projekte mit dem Kreis Bitburg-Prüm. Dies spiegelt sich ebenfalls in seinen Visionen bis 2025 wider: Lust auf Europa wecken, grenzüberschreitende Projekte, vor allem in Schule und Berufsausbildung initiieren.