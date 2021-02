Exzellenzkurs : Rückkehr zur Normalität ist das Ziel

BITBURG/DUDELDORF Simon Berhard und Kilian Rau, die neuen Betreiber des Restaurants Torschänke in Dudeldorf, berichten über ihre Erfahrungen zu Zeiten der Corona-Pandemie.

Zu Beginn des ersten Lockdowns ging das Dudeldorfer Traditionsrestaurant „Torschänke“ in neue Hände über. Simon Berhard und Kilian Rau übernahmen – und gaben nun den Exzellenzkursteilnehmern Einblicke in ihr Leben und in die Herausforderungen, die diese Übernahme mit sich brachte.