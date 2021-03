TV-Projekt : Die Leseratte erklärt die Welt – und die Region

Lucky-Logo Foto: TV

REGION Ab sofort können sich alle Kindergärten und Kitas wieder für das Volksfreund-Projekt „Lucky im Kindergarten“ anmelden.

Auf diese Leseratte freuen sich alle Vorschulkinder alle Jahre wieder: Denn Lucky, das Maskottchen des Kindergartenprojekts vom Trierischen Volksfreund, sorgt in den Kindergärten und Kindertagestagesstätten der Region für Informationen, Spaß und vieles mehr. Das zeigen Jahr für Jahr die Rückmeldungen aus den Einrichtungen. „Wir fanden Lucky sehr interessant und toll. So vieles gibt es in der Zeitung zu entdecken, es hat ganz viel Spaß gemacht“, lautete zum Beispiel die Bilanz der Vorschulkinder der Katholischen Kita St. Hubertus Nattenheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

„14 Tage lang gab es neue Entdeckungen und Aufgaben für die Kinder mit dem täglichen Volksfreund. Mit viel Interesse und Freude wurde jeden Tag die Zeitung durchforstet. Auf der Suche nach Bildern und Artikeln wurden die Kinder neugierig und stellten viele Fragen. Natürlich war die Suche nach der Lucky-Kindernachricht ein wichtiger Bestandteil des täglichen Treffens“, berichtet die Kita „Dorfkrümel“ in Lötzbeuren im Kreis Bernkastel-Wittlich. In der Kita Rappelkiste in Büdesheim in der Verbandsgemeinde Prüm war man ebenfalls begeistert: Die Kinder durften sich als Reporter fühlen, morgens traf man sich zum „Zeitung lesen“, wobei das Interesse für Buchstaben, Zahlen, Bilder und Symbole geweckt wurde. Das Medium Zeitung wurde so spielerisch den Kindern näher gebracht.“

Info Anmelden für Lucky noch bis 16. April Die Anmeldung für das Lucky-Projekt ist einfach: Unter https://mitmachen.volksfreund.de/lucky-im-kindergarten können sich Kindergärten und Kitas ihren Wunschzeitraum aussuchen und Vorschulgruppen anmelden. Alle Einrichtungen werden zudem aktuell per Post angeschrieben, natürlich kann man auch dieses Anmeldeformular verwenden. Anmeldeschluss ist der 16. April. Und das sind die Zeiträume für 2021: 3. bis 15. Mai 7. bis 19. Juni 5. bis 17. Juli 6. bis 18. September 27. September bis 9. Oktober 8. bis 20. November 6. bis 18. Dezember

Auch in Corona-Zeiten bietet der Trierische Volksfreund „Lucky im Kindergarten“ nun wieder an. In den Monaten Januar bis März pausierte das Projekt, ab sofort können sich alle Kindergärten und Kitas wieder anmelden – und dann Fragen beantworten wie: Was ist eine Zeitung? Was steht da alles drin? Warum ist die Zeitung wichtig? Was kann ich alles mit einer Zeitung anfangen? Wie wird eine Zeitung gemacht?

Seit 2013 bietet der Trierische Volksfreund „Lucky im Kindergarten“ an, ein Zeitungsprojekt, das gezielt auf Vorschulgruppen in Kindergärten und Kitas abgestimmt ist. Und ein Projekt, das vom ersten Tag an einen treuen Exklusivpartner an seiner Seite weiß, der bei allen Leseförderprojekten des Volksfreunds – vom Kindergarten über Schulen, Lesepatenschaften und Azubis – intensiv engagiert ist: die regionalen Volksbanken und Raiffeisenbanken.

„Kinder sollten von Anfang an erkennen und lernen, dass es außer den schnellen Nachrichten im Internet auch noch die Hintergrundberichte und Geschichten aus dem eigenen Dorf gibt. Was passiert bei mir zu Hause? Das gibt es nur in der Zeitung“, sagt Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel eG: „Lucky setzt da genau richtig an – die Leseratte erklärt komplexe Sachverhalte für Kinder. Spielerisch erlernte Lesekompetenz ist die beste Basis für eine gute persönliche und berufliche Entwicklung unserer Kinder.“

Das Besondere am Lucky-Projekt ist, dass die Vorschüler spielerisch an das Thema Zeitung herangeführt werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Vorschüler können mit ihren Babyfotos eigene Geburtsanzeigen gestalten, eine Druckmaschine aus Zeitungspapier basteln, es gab sogar schon Modenschauen mit Zeitungskleidern.

Die Vorschüler haben Kindernachrichten im TV gesucht, die Wetterkarte studiert, haben Reporterausweise und Zeitungshüte gebastelt, haben mit der Zeitung sogar geturnt – und sich dabei informiert und ihre Kompetenzen für den künftigen Schulbesuch verbessert.