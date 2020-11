TV-Adventskalender – Meine Hilfe zählt : Bruder Lothar lässt Friedhofskinder hoffen

Trier/Manrovia Obdachlose Kinder in Liberia schaffen sich einen Platz in Gräbern, um zu überleben. Ein aus Aach bei Trier stammender Ordensmann holt sie zurück ins Leben.

Salesianerbruder Lothar Wagner hat sich an diesem Freitagvormittag mit Finanzen beschäftigt, Mitarbeiter fortgebildet und Behördengänge erledigt. Was sich nach einem normalen Arbeitstag anhört, ist keiner. Der Bruder erzählt weiter und schnell ist klar, seine Arbeit ist Lichtjahre von Alltäglichem entfernt. „Jeden Morgen sind wir im Gefängnis, auf dem Friedhof und den Straßen Monrovias unterwegs“, berichtet der aus Aach bei Trier stammende Ordensmann aus der Hauptstadt Liberias. Seit zwölf Jahren ist er für die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Bosco in Afrika, seit August dieses Jahres wieder in Liberia. Vielen Menschen in der Region ist er wegen beispielhafter Einsätze bekannt, etwa im Kampf gegen die Ebola-Epidemie.