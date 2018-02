Ferien für alle! Ohne Hilfe geht das nicht

Der Verein Kinderlachen-Eifel bittet um Spenden, damit niemand in den Ferien unfreiwillig zu hause bleiben muss. Von Katja Bernardy

Sommerferien in Innsbruck wären schön, oder Herbstferien in Dasburg. Oder vielleicht doch lieber ein Tag mit Pferden? Mehr als 20 Seiten umfasst der aktuelle Reisekatalog von Jugendreisen54. Doch wer darin Hochglanzbilder mit riesigen Hotelanlagen erwartet, liegt falsch. Jugendreisen54 ist ein ehrenamtlich geführtes Projekt des Vereins Kinderlachen-Eifel. Der Katalog enthält Angebote von Ferienfreizeiten bis hin zu Tagesangeboten für Kinder und Jugendliche aus der Eifel und Umgebung. Es geht um Freizeiten, die auch für den kleinen Geldbeutel passen und dennoch Spaß machen.

2015 gegründet, konnte der noch recht junge Verein schon zahlreiche Preise einheimsen. 2016 und 2017 überreichte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Vorstand von Kinderlachen-Eifel den Jugend-Engagementpreis, einmal für den Workshop „Neue Medien“ und einmal für den Kern der Vereinsarbeit: „Jugendreisen für alle.“

Darum geht es auch in dem „Meine-Hilfe zählt“-Projekt, das der Vereinsvorsitzende Thomas Treptau Anfang Dezember auf der Online-Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds eingestellt hat. „Eines unserer Ziele ist es, Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächeren Familien die Chance zu geben, an Freizeiten oder Aktionen teilnehmen zu können“, sagt Treptau. Denn sich am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen oder fremde Städte zu erkunden, bleibt für viele Kinder in den Ferien ein Traum. Auch da setzt der Verein an, engagiert sich, damit alle Kinder Urlaub machen und etwas erleben können. „Kinder sind es, die unsere Zukunft weitestgehend mitbestimmen und gestalten sollen“, sagt Treptau. Dies funktioniere aber nur, wenn alle Kinder die gleiche Bildung erhielten, in der Aus- und Weiterbildung wie auch im sozialen Bereich.

FOTO: Kinderlachen-Eifel e.V. / kinderlachen-eifel e.V.

Wert legt der Verein auch darauf, dass es in den Ferienfreizeiten und kostenlosen Workshops keinen sichtbaren Unterschied zwischen Kindern verschiedener Gesellschaftsschichten gibt. Wo die eigenen Mittel nicht ausreichen, berät der Verein über Möglichkeiten staatlicher Unterstützung, sucht Sponsoren oder ruft zu Spenden auf:

Sieben Prozent des „ Meine Hilfe zählt“-Projekts „Ferien für Kinder aus der Region“ sind bereits finanziert, es fehlen noch rund 7626 Euro, damit insgesamt 21 Kinder und Jugendliche mit auf Ferienfreizeit fahren und zehn Kinder einen Tag mit Pferden erleben können. Thomas Treptau bittet TV-Leserinnen und –Leser unter der Projektnummer 59083 um Spenden – damit Ferien vom Alltag für alle möglich wird.

Hinter dem Projekt stehen über 60 ehrenamtliche Helfer, die ihre Freizeit und teils auch ihren Jahresurlaub opfern, damit die Angebote stattfinden können (siehe Info). Darunter sind laut Treptau Pä­dagogen, Erlebnispädagogen und auch Jugendliche, die selbst schon an den Ferienfreizeiten teilgenommen haben und sich nun sozial engagieren.

Anfang März wird der Verein Kinderlachen-Eifel zum dritten Mal in Folge in Mainz ausgezeichnet.