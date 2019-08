ADAC Rallye Deutschland : So wird der Deutschland-Rallye-Besuch zum Hochgenuss

Foto: ADAC Motorsport

St. Wendel Nur noch wenige Tage, dann wird unsere Region zum Motorsport-Mekka. Vom 22. Bis 25. August steigt im nördlichen Saarland und im benachbarten Rheinland-Pfalz der WM-Lauf Deutschland-Rallye. Der ADAC als Veranstalter verrät, wie Sie sich die besten Plätze sichern.

Die ADAC Rallye Deutschland hat vergangenes Jahr 226.000 Zuschauer begeistert. Das hohe Zuschaueraufkommen einer der meistbesuchten deutschen Motorsportveranstaltungen stellt den ADAC als Veranstalter vor hohe Anforderungen, wenn es gilt, die Fans schnell und sicher zu den Wertungsprüfungen zu leiten. Bei der diesjährigen ADAC Rallye Deutschland summieren sich die 19 Wertungsprüfungen (WP) und ihre Verbindungsetappen auf über 1.228 Kilometer in den Regionen Saarland, Mosel und Baumholder.

Und natürlich wollen alle Zuschauer einen bestmöglichen Blick auf die vorbei rasenden Top-Fahrer in ihren Boliden haben. Um alle Besucher so schnell und sicher wie möglich zu ihren gewünschten Zielen zu bringen, gibt es bei der ADAC Rallye Deutschland ein komplexes System der Zuschauerlenkung. „Die Fans wollen Rallye-Sport erleben und nicht im Stau stehen“, bringt es Detlef Thul, Leiter der Zuschauerlenkung auf den Punkt. „Auf jeder WP der ADAC Rallye Deutschland gibt es entlang der Strecke mehrere attraktive Zuschauerpunkte mit Parkflächen an strategisch günstigen Stellen.“ Bei der diesjährigen ADAC Rallye Deutschland sind rund 50 Zuschauerpunkte mit entsprechenden Parkplatz-Kapazitäten ausgewiesen.

Zentrales Instrument der Zuschauerlenkung ist ein Leitsystem, mit dem der ADAC bereits seit 2002 Maßstäbe setzt. Es wurde seitdem immer weiter verfeinert, dazu fließen stets Erfahrungen aus der Veranstaltung des Vorjahres ein, zur Optimierung werden in der Planungsphase auch frühzeitig die Gemeinden, die örtliche Polizei und die Leiter der Wertungsprüfungen eingebunden. Für die internationale Verständlichkeit leitet das System die Zuschauer anhand von Farben und Nummern.

Jeder Schauplatz hat seine Farbe: So ist beispielsweise der Servicepark Bostalsee, wo auch die Eröffnungsfeier und die Siegerehrung stattfinden, in diesem Jahr mit roten Schildern markiert. Blaue Pfeile führen am Samstag zum Truppenübungsplatz Baumholder, der mit seiner spektakulären Strecke bei Fahrern beliebt aber auch gefürchtet ist.

Die Ausschilderungen beginnen an den Autobahnabfahrten und Landstraßen im Umkreis von rund 30 Kilometern. Nähert man sich dem Ziel, wird der Farbcode ergänzt durch die Nummer des Zuschauerpunktes. Damit die Fans ihren Rallye-Besuch optimal planen können, sind alle Farben, Nummern und empfohlenen Abfahrten und Zufahrtswege auch auf der Zuschauerkarte, im Veranstaltungsmagazin und auf der Internetseite zu finden. Das Veranstaltungsmagazin können sich Rallye-Fans übrigens ab sofort für fünf Euro auf www.adac.de/rallye-deutschland bestellen.

Zwei Tage vor dem Beginn des WM-Laufs wird im Rallye-Hauptquartier eine eigene Leitstelle für die Zuschauerlenkung eingerichtet. Sie ist während der Rallye mit rund 15 Personen besetzt, darunter Polizei und Einsatzkräfte der Länder Saarland und Rheinland-Pfalz. Hier erfolgt auch die Koordination Motorradstaffel, die als Staumelder vor Ort im Einsatz ist. Für eine umfassende Lage-Einschätzung liefert ein Polizei-Hubschrauber zusätzliche Live-Bilder in die Leitstelle. Ein besonderes Augenmerk gilt den Autobahnabfahrten: Deutet sich ein Rückstau an, können Polizei und Staumelder sofort regelnd in den laufenden Verkehr eingreifen und bei Bedarf ein vorbereitetes System einer alternativen Routenführung aktivieren.

Um die Besucherströme optimal zu lenken, kann die Leitstelle auf weitere Instrumente zurückgreifen. So gibt es beispielsweise auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, der immer große Fan-Massen anzieht, kostenlose Shuttle-Busse von den Parkplätzen und zurück. Auch zwischen dem Servicepark und den Parkplätzen des Serviceparks ist zwischen Donnerstag und Sonntag ein kostenloser Bus-Shuttle eingerichtet. An allen Haupt-Zuschauerzonen werden Beschallungsanlagen aufgebaut, über die die Fans mit mehrsprachigen Durchsagen informiert werden. Aktuelle Verkehrshinweise erhalten die Besucher zudem über das RADIO SALÜ Rallye-Radio sowie über die Social-Media-Kanäle der Veranstaltung.

