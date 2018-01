TV-Sportlerwahl 2017: Startschuss mit einem Donnerwetter

Ihr Name

So richtig einordnen konnte Günther Wagner das alles erst auf dem Heimweg. „Als ich im Auto saß, dachte ich mir: ,Donnerwetter, das ist wirklich wieder mal ein hochkarätiges Kandidatenfeld’“, berichtete der Vorsitzende des Sportkreises Bernkastel-Wittlich vom Abend nach der Jurysitzung, bei der kurz vor Weihnachten die 35 Nominierten für die regionale TV-Sportlerwahl 2017 festgezurrt worden waren.

Athleten, Teams und Trainer aus 16 Sportarten – repräsentiert von reinen Amateuren bis hin zu international namhaften Profis – haben es in die Endauswahl geschafft. Ab dem kommenden Montag, wenn der TV auf einer Doppelseite alle Kandidaten in insgesamt sieben Kategorien nochmals genauer vorstellt, kann die Bevölkerung per Wahl die Sieger bestimmen.

„Wir wollen auch bei der zwölften Auflage Anerkennung leisten und Aufmerksamkeit auf unsere Spitzensportler lenken“, sagte Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro, Vorsitzender des Ironman-Clubs Trier, bei der Auftaktpressekonferenz gestern in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier.

Motivation stärken – auch dieses Ziel wird mit der TV-Sportlerwahl verfolgt. „Es geht darum, auch die Leute hinter den Sportlern – also Trainer und Vereine – anzuspornen, weiterzumachen“, sagte Marco Marzi, Vorsitzender des Stadt­sportverbands Trier. Ins gleiche Horn blies Michel Herrmann, stellvertretender Vorsitzender des Sportkreises Trier-Saarburg: „Mit der Wahl werden Vorbilder für die Kinder geschaffen. Und sie sehen, dass es mehr gibt im Sport als nur Fußball.“

„Die Liste der Nominierten zeigt unter anderem, dass wir Super-Trainer und hochtalentierte Nachwuchssportler haben“, ergänzte Klaus Klaeren, Geschäftsführer der Europäischen Sportakademie, die neben dem TV zu den Unterstützern der regionalen Sportlerwahl zählt. Neben Topleistungen spielen auch Kriterien wie Fairplay und Integration eine Rolle. Als gutes Beispiel dafür nannte Klaeren den in der Nachwuchssportler-Kategorie nominierten Leichtathleten Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel: „Er ist unter anderem über den Verein sehr gut integriert worden und im Leistungssport angekommen.“

Peter Michaeli, Vorsitzender des Sportkreises Bitburg-Prüm, dankte allen Sponsoren, ohne deren Engagement die Sportlerwahl nicht möglich wäre. Zu ihnen zählen von Beginn an die Sparkassen der Region. Hubert Dixius aus der Marketingabteilung der Sparkasse Trier nannte die Unterstützung des Sports als wichtigen Aspekt für die Gesellschaft.

Michaeli hob zudem die Form der Publikumswahl hervor: „Für die Sportler, Mannschaften und Trainer ist es eine besondere Würdigung, von der Bevölkerung auf den Thron gehoben zu werden.“ Jährlich zwischen 40 000 und 50 000 abgegebene Einzelstimmen zeugen von der großen Resonanz, auf die die Sportlerwahl stößt.

Mahnende Worte fand Michael Maxheim, Vizepräsident des Sportbunds Rheinland: „Ohne den Freizeit- und Breitensport gibt es keinen Spitzensport. Deshalb ist es wichtig, dass die Basis Gehör bei der Politik findet – etwa in der Weiterentwicklung und dem Erhalt von Sportstätten.“

Nicht nur Wagner ist gespannt, wer diesmal bei der TV-Sportlerwahl das Rennen macht. Für die Zukunft formulierte er einen Wunsch: „Ich hoffe, dass wir noch 20 Jahre und mehr die Sportlerwahl-Idee weitertragen können. Die Wahl hat sich ein großes Renommee erarbeitet.“

Am Montag, 15. Januar, startet die Wahlphase. Auf einer Doppelseite stellt der TV alle 35 nominierten Sportler, Mannschaften und Trainer vor. Abgestimmt werden kann per Coupons, die im TV abgedruckt und in allen Filialen der regionalen Sparkassen ausgelegt werden, sowie im Internet unter der Adresse www.volksfreund.de/sportlerwahl