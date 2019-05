Kinder : Volksfreund-Kinderflohmarkt im Messepark Trier am 30. Juni

Foto: TV/Friedemann Vetter

Kaufen und verkaufen und dabei Familien in entspannter Atmosphäre einen schönen Sonntag zu bieten - das ist die Grundidee des beliebten Volksfreund-Kinderflohmarktes, den es auch in diesem Jahr wieder gibt. Er findet am Sonntag, 30. Juni, im Messepark Trier statt.

Idealerweise betreiben Kinder die Stände und verkaufen an Kinder ihre gebrauchten Spielsachen und Kleidung.

Aussteller kommen ab 9 Uhr, Besucher ab 11 Uhr aufs Gelände des Messeparks.

Alle Stände sind auf dem Freigelände des Messeparks, daher sind die Aussteller und Besucher auf gutes Wetter angewiesen. Für das leibliche Wohl sorgt ein Caterer. Um 16 Uhr endet der Kinderflohmarkt.

Gemeinsam mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) bietet der Volksfreund den Händlern zum zweiten Mal die Möglichkeit, die nicht verkauften Gegenstände für einen guten Zweck zu spenden. Dazu gibt es vor Ort entsprechende Kartons, in die Spielzeug bzw. Kleidung gespendet werden kann. Alle Informationen dazu gibt es für die Aussteller vor Ort.

Foto: TV/Friedemann Vetter

Freuen Sie sich mit uns auf den Volksfreund-Kinderflohmarkt, in dessen Mittelpunkt die Kinder stehen! Der zweite Volksfreund-Kinderflohmarkt findet am 11. August statt.

Das sind die Flohmarkt-Regeln: