Alfons mit neuem Programm

Als frisch eingebürgerter Deutscher – die Urkunde bekam er am 3. November 2017 überreicht – schaut Alfons, der aus dem Fernsehen bekannte französischstämmige Kabarettist, jetzt aus deutscher und französischer Sicht auf Deutschland.

Orangefarbene Trainingsjacke, ­Puschelmikro und entlarvende Fragen sind seine Markenzeichen. Doch Alfons ist nicht nur rasender TV-Reporter, er ist auch Geschichtenerzähler.

In seinem neuen Programm erzählt er am Sonntag, 28. Januar, ab 18 Uhr in der Idarwaldhalle in Rhaunen (Kreis Birkenfeld) die Geschichte seiner Deutsch-Werdung, von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. Und Alfons kommt nicht allein, sondern in überaus charmanter Begleitung: Untermalt und umspielt von der Sängerin Julia Schilinski wird seine Geschichte immer wieder zum musikalischen Pas de deux, mal humoristisch, mal nachdenklich, oft völlig überraschend.

Karten gibt es unter Telefon 06544/1810. Im Vorverkaugf kosten sie 19 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.