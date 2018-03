später lesen Zeltingen-Rachtig Alkoholisiert: Autofahrer landet im Blumenbeet Teilen

Ein angetrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag einen erheblichen Sachschaden am Zeltinger Kreisel verursacht. Das teilte die Polizei Bernkastel mit. Der Mann aus dem Bereich Kröv-Bausendorf sei offenbar mit hohem Tempo unterwegs gewesen, als er aus Richtung Wehlen in den Kreisel einfuhr, dabei gegen einige Schilder stieß, über die Kreiselkuppe flog und schließlich im Blumenbeet landete. Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Wegen des Alkohols muss der Mann mit einem Strafverfahren rechnen.