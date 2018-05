Die Wege von Flußbach und der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach werden sich trennen. Das steht nach der Bürgerbefragung so gut wie fest. Die Scheidung geschieht nicht aus bösem Willen, sondern weil alle Wege aus dem Ort nach Wittlich führen.

Das wird auch schon immer so gewesen sein. In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach liegt Flußbach nach der Fusion mit Kröv-Bausendorf aber nun ganz am Rande. Vielleicht gab das den letzten Ausschlag für den Wechsel in die Kreisstadt, der ja mit einem Verlust der Eigenständigkeit einhergeht.

Die große Mehrheit der Bürger will das so. Der Wunsch sollte ihnen erfüllt werden.