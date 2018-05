später lesen Schweich Alte Chorwerke neu entdeckt Teilen

(red) „Zu Unrecht in Vergessenheit geratene Männerchorliteratur“ steht im Mittelpunkt eines Workshops für Chorleiter und Kirchenmusiker am Samstag, 12. Mai, 9.30 bis 13.30 Uhr im Pfarrheim St. Martin in Schweich. Alle interessierten Männer sind eingeladen zu diesem kostenlosen Üben.