Anmeldung zur Schule am Pulvermaar

(red) Bei den Viertklässlern geht die Entscheidung für die weiterführende Schule in die heiße Phase. Anmeldungen an der Schule am Pulvermaar sind ab sofort möglich. Die Schule als Realschule plus ein Konzept bis zum Qualifizierten Sekundarabschluss I nach der Klassenstufe 10 beziehungsweise dem Abschluss der Berufsreife nach der Klasse 9. Als Realschule plus in teilintegrierter Form werden die Schüler auch über die Orientierungsstufe hinaus gemeinsam unterrichtet. Bereits ab Klasse 7 erfolgt der Unterricht in Englisch und Mathematik auf beiden Leistungsebenen, später auch in Deutsch sowie im naturwissenschaftlichen Bereich. Aus Ortschaften, aus denen bisher keine Busverbindung nach Gillenfeld besteht, wird bei Bedarf die Schülerbeförderung eingerichtet. Anmeldungen unter Telefon 06573/296.