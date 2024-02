Basketball Heinrichs‘ Fahrplan an Weihnachten: Düsseldorf, Krippenspiel, Tübingen

Kurz vor Weihnachten wollen die Römerstrom Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga noch einmal in die Vollen gehen: Nach zuletzt drei Siegen in Folge möchte die Mannschaft von Trainer Pascal Heinrichs im Auswärtsspiel am heutigen Freitag ab 18 Uhr bei den Giants in Düsseldorf noch eins draufsetzen.