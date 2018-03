Arla investiert in Pronsfeld

(dpa) Der Molkerei-Konzern Arla Foods baut in Pronsfeld seine Kapazitäten für den Export weiter aus: Bis 2021 seien rund 190 Millionen Euro für den Bau eines zweiten Milchtrockenturms zur Herstellung von Milchpulver vorgesehen, teilte das Unternehmen mit. Baubeginn ist im Herbst. Pronsfeld ist das größte Werk von Arla Foods. Gut 1000 Mitarbeiter arbeiten dort. Insgesamt investiert der Konzern in diesem Jahr 65 Millionen Euro in Deutschland.

(dpa)