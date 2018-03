später lesen Berlin Arme Schüler zeigen bessere Leistungen Teilen

Twittern

Teilen



Schüler mit schwieriger sozialer und wirtschaftlicher Ausgangslage haben laut einer neuen Pisa-Studie in Deutschland deutlich aufgeholt. Nach nur jedem vierten betroffenen Schüler im Jahr 2006 erzielte 2015 fast jeder dritte dieser Schüler (32,3 Prozent) solide Leistungen, wie Bildungsdirektor Andreas Schleicher von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Berlin sagte.