Attentat auf Deutsche: Gericht vertagt Prozess

Zwei Jahre nach dem Selbstmordanschlag auf Deutsche in Istanbul gibt es noch immer kein Urteil gegen mutmaßliche Unterstützer des Attentäters.

(dpa) Die ehemalige Kirche Hagia Sophia und die berühmte blaue Moschee im Istanbuler Altstadtviertel Sultanahmet sind Touristenattraktionen. Die deutsche Reisegruppe, die sich an einem Dienstagmorgen vor rund zwei Jahren versammelt hatte, war gerade aus der blauen Moschee getreten und stand neben dem ägyptischen Obelisken – eine weitere beliebte Sehenswürdigkeit. Da zerreißt eine Explosion den geschäftigen Ort und nichts ist mehr so, wie es mal war.

Am Freitag jährt sich der Anschlag, bei dem ein Selbstmordattentäter sich in einer Reisegruppe in die Luft sprengte und zwölf Deutsche tötete, zum zweiten Mal. In dem Prozess gegen 26 mutmaßliche Unterstützer des Attentäters sollte eigentlich am Montag in Istanbul ein Urteil gesprochen werden. Doch die Richter wurden ausgetauscht, so verzögert sich der Abschluss des Prozesses erneut. Die Verhandlung wird am 24. Januar fortgesetzt.

Die türkischen Behörden identifizierten den Attentäter als den 1988 in Saudi-Arabien geborenen Syrer Nabil Fadli. Er soll im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt haben. Im Laufe des Prozesses gegen seine Unterstützer sind vier Hauptverdächtige übrig geblieben – ein Iraker und drei Syrer – gegen die dringender Tatverdacht besteht. Für die restlichen 22 Beschuldigten - die meisten davon Syrer – fordert die Staatsanwaltschaft aus Mangel an Beweisen Freispruch. Den drei syrischen Hauptbeschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, „mit dem Ziel des Terrors“ zwölf Menschen getötet zu haben und fordert lebenslange Haft. Dem Iraker drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis wegen Mitgliedschaft im IS.

Nacheinander treten die Männer am Montag in den Zeugenstand und beteuern ihre Unschuld. „Ich fordere Freispruch“, sagt der 27-jährige Iraker. Einer der beschuldigten Syrer sagt, er sei lediglich Schmuggler. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, dabei geholfen zu haben, die Tasche mit der Bombe illegal über die syrische Grenze gebracht zu haben. „Ich weise die Vorwürfe definitiv zurück. Ich habe nie einem Menschen etwas zuleide getan“, sagt er. Ein Vertreter des Generalkonsulats in Istanbul war am Montag zur Prozessbeobachtung vor Ort, jedoch kein Vertreter der Opfer. André Franke, der seine Mutter bei dem Attentat verloren hatte, sagt am Telefon, es sei für die Opferfamilien so gut wie unmöglich, den Prozess persönlich zu verfolgen. Er erwarte mehr Unterstützung von den deutschen Behörden. Es müsse jemand da sein, der sage, „ich kümmere mich und gebe das dann entsprechend an die Betroffenen weiter“. Doch egal was bei dem Prozess herauskomme, „die Menschen werden nicht mehr lebendig“.

