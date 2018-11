später lesen Zehn Spiele ungeschlagen Die Regensburger Serie geht weiter FOTO: dpa / Robert Michael FOTO: dpa / Robert Michael Teilen

Der SSV Jahn Regensburg ist auch im zehnten Spiel in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen geblieben. Beim 1:1 (1:1) beim FC Erzgebirge Aue reichte es am Freitagabend allerdings erneut nicht zum Sieg.