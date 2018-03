Auf der Mosel dürfen keine Schiffe fahren

Das Hochwasser bremst die Schifffahrt auf der Mosel weiter aus. Am Unterlauf stiegen die Pegelstände noch etwas, wie ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Mosel am Sonntag in Trier sagte. An der Obermosel fielen die Pegelstände derzeit zwar, allerdings nur leicht. Insofern gelte die Sperre nach wie vor. Nach Angaben des Sprechers ist weiterer Niederschlag vorhergesagt, teils als Schnee, teils als Regen, so dass es in den kommenden Tagen wieder weiter nach oben gehen kann mit den Wasserständen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigt steigende Temperaturen an. Liegen sie am Montag noch bei neun Grad, klettern sie am Dienstag auf zehn Grad und am Mittwoch sogar auf 13 Grad.