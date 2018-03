später lesen Trier Auf der Mosel dürfen wieder Schiffe fahren Teilen

(dpa) Nach mehrtägiger Zwangspause wegen Hochwassers läuft die Schifffahrt auf der Mosel wieder an. Zwischen Frankreich und Zeltingen-Rachtig gab es am Dienstag bereits wieder freie Fahrt. Der nötige Pegelstand unter 6,95 Metern war in Trier erreicht. Das sagte der Leiter des Schifffahrtsbüros in Trier, Klaus Kürten. Der Abschnitt flussabwärts bis Koblenz sollte nach der Begutachtung einzelner Schleusen folgen. In Koblenz, wo die Mosel in den Rhein fließt, wurde laut Feuerwehr der dritte Abschnitt der fast vier Kilometer langen mobilen Hochwassermauer abgebaut. Anwohner und Kommunen reinigten vor allem an der Mittelmosel gestern noch Keller und Straßen. Die Wasserstände sanken weiter, auch bei Nebenflüssen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt nur geringe Niederschläge für die kommenden Tage an.