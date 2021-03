Bauarbeiten : Auf Zeitreise am Rathausplatz

Bauarbeiten am Rathaus in Bitburg. Dort wird der Platz bei der Liebfrauenkirche neu gestaltet. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Der nächste Bitburger Platz wird neugemacht: Nach Spittel, Peterplatz und Am Markt geht es nun am Grünen See und seit dieser Woche auch am Rathausplatz weiter. Die Firma Wadle hat mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen.

